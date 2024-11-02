Bakan Uraloğlu açıkladı: Kalkınma Yolu yeni aşamada

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Kalkınma Yolu projesiyle ilgili Türkiye, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Katar’ın katılımıyla ikincisi düzenlenen Dörtlü Bakanlar Konseyi Toplantısı önceki gün Bağdat’ta gerçekleştirildi. Basra’dan Türkiye sınırına uzanan kara ve demiryolu ulaştırma koridoru inşasına yönelik projeyle ilgili Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın nisan ayındaki Irak ziyaretinde mutabakat anlaşması imzalanmıştı. Ardından ağustosta Bakanlar Konseyi birinci toplantısı İstanbul’da yapılmıştı. Önceki gün Bağdat’ta yapılan ikinci Bakanlar Konseyi toplantısının ardından projenin geldiği noktayla ilgili olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu özetle şu bilgilendirmeyi yaptı:

‘BÖLGENİN YENİ İPEK YOLU’

“Kalkınma Yolu sadece Türkiye ile Irak için değil, tüm bölge için stratejik önemi yüksek bir proje. Bölgesel işbirliğini güçlendirecek, ticareti geliştirecek, beşeri münasebetleri tahkim edecek projemizi, diğer kardeş ülkelerimizin de katılımıyla, bölgemizin yeni İpek Yolu haline dönüştüreceğimize inandık. Proje çalışmaları anlamında yüzde 90’lara varan bir gerçekleşme olduğunu söyleyebilirim. Irak, BAE ve Katar’ın ilgili bakanlarıyla bundan sonraki yol haritasını ve fizibilitenin daha detaylı olarak değerlendirilmesini, dünyadaki finansör ve yatırımcıların bu projeye katkısının nasıl sağlanabileceğini konuştuk.

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‘DÖRT HATTAN BAĞLANACAK’

Demir ve karayolu olarak çok kıymetli bir proje. Aynı zamanda enerji ve iletişim hatlarını da nasıl ilave edebileceğimizi konuştuk. Burada petrol, gaz ve enerji ile elektrik hattını bu projeye dahil etmemizin doğru olacağı noktasında görüş alışverişinde bulunduk. Bunların da en azından diğerleri (ulaşım) kadar kıymetli olduğunu düşünüyoruz. İnşallah 2025 yılında bu projenin finansmanı ve yapım çalışmalarına başlama noktasında ciddi bir aşama kat ederek yapım çalışmalarına da başlamayı düşünüyoruz. Bundan sonra iki veya üç ay zarfında yine bir araya gelmeyi düzenli olarak planladık. Ama bu süre içerisinde teknik ekiplerimiz gerek Türkiye’de gerekse Irak, BAE ve Katar’da bir araya gelerek projenin olgunlaştırılmasını ve yönetim modelini tartışacaklar ve yolumuza devam edeceğiz.

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İSTEYEN ÜLKELER KATILABİLİR

Kalkınma Yolu projesine, katılımcı ülkelerin onayına tabi olmak üzere, isteyen başka ülkeler de katılabilir. Kalkınma Yolu’nun kara taşımacılığı için cazip bir uluslararası koridor, ticaret alışverişini artıran ve katılımcı ülkeler arasındaki hareket prosedürlerini kolaylaştıran yeni, etkili ve rekabetçi bir alternatif olarak oluşturulması için anlaşmaya vardık. Ulaşım ağlarını entegre etmek ve yük ve yolcu taşımacılığında etkin ve ekonomik alternatifler sunmak amacıyla katılımcı ülkeler arasında ortak işbirliğinin sağlanması için çalışmalar yapacağız. Uzmanlıklarından faydalanmak ve finansman seçenekleri ile Kalkınma Yolu Projesine katılımı araştırmak için Dünya Bankası gibi uluslararası kuruluşlarla iş birliği fırsatlarının değerlendirilmesi hususunda da mutabık kaldık.”

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DÖRT ÜLKE ÇALIŞACAK

Kalkınma Yolu ikinci bakanlar konseyi toplantısına Bakan Uraloğlu’nun yanı sıra Irak Ulaştırma Bakanı Rezzak Muhaybis, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Enerji ve Altyapı Bakanı Süheyl Muhammed el-Mezrui ile Katar Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı Casim bin Seyf es-Sulayti katıldı. Toplantının ardından duyurulan mutabakat metninde, “Taraf ülkeler arasında ortak işbirliğinin sağlanması için çalışılması, Kalkınma Yolu projesi ile ilgili tüm çalışmaların uygulanması için gerekli ortak işbirliğinin etkinleştirilmesi”ne karar verildi.