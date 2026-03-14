Bakan Uraloğlu açıkladı… Hürmüz’den ilk Türk gemisi geçti

Uraloğlu, dün akşam iftar yemeğinde bir araya geldiği gazetecilere yaptığı açıklamada, “15 gemimiz vardı; bir tanesini İran Limanı’nı kullandığı için müsaade alıp geçirdik. İran tarafıyla temas halinde olmaya çalışıyoruz. 14 gemimiz bekliyor, herhangi bir problemleri şu anda yok” dedi.

Çatışmaların başlamasından önce İran seferlerini zaten azalttıklarını dile getiren Bakan Uraloğlu, mevcut durumda İran, Irak, Ürdün, Lübnan ve Suriye’de uçuşların durdurulduğunu söyledi. Gerek Türk vatandaşlarının gerekse diğer ülke vatandaşlarının ülkeye dönebilmeleri için özellikle Umman’dan ek seferler koyduklarını kaydetti ve “Bizim İran’da iki tane uçağımız kaldı; bir tanesi Türk Hava Yolları, bir tanesi de Pegasus. İlk fırsatta inşallah uçakları da oralardan alıp olağan rutinine de dönmesini bekliyoruz” diye konuştu.