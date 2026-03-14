×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Bakan Uraloğlu açıkladı… Hürmüz’den ilk Türk gemisi geçti

Güncelleme Tarihi:

#Hürmüz Boğazı#Ulaştırma Bakanlığı#Abdulkadir Uraloğlu
Bakan Uraloğlu açıkladı… Hürmüz’den ilk Türk gemisi geçti
Turan YILMAZ
Oluşturulma Tarihi: Mart 14, 2026 07:00

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarında gözlerin çevrildiği Hürmüz Boğazı’ndan Türk sahipli ilk geminin geçtiğini söyledi.

Haberin Devamı

Uraloğlu, dün akşam iftar yemeğinde bir araya geldiği gazetecilere yaptığı açıklamada, “15 gemimiz vardı; bir tanesini İran Limanı’nı kullandığı için müsaade alıp geçirdik. İran tarafıyla temas halinde olmaya çalışıyoruz. 14 gemimiz bekliyor, herhangi bir problemleri şu anda yok”  dedi.

Çatışmaların başlamasından önce İran seferlerini zaten azalttıklarını dile getiren Bakan Uraloğlu, mevcut durumda İran, Irak, Ürdün, Lübnan ve Suriye’de uçuşların durdurulduğunu söyledi. Gerek Türk vatandaşlarının gerekse diğer ülke vatandaşlarının ülkeye dönebilmeleri için özellikle Umman’dan ek seferler koyduklarını kaydetti ve “Bizim İran’da iki tane uçağımız kaldı; bir tanesi Türk Hava Yolları, bir tanesi de Pegasus. İlk fırsatta inşallah uçakları da oralardan alıp olağan rutinine de dönmesini bekliyoruz” diye konuştu.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hürmüz Boğazı#Ulaştırma Bakanlığı#Abdulkadir Uraloğlu

