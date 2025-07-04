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Bakan Uraloğlu açıkladı! Ankara'dan Şam'a ilk uçuş gerçekleşti

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#Ulaştırma Bakanı#Ankara-Şam Uçak Seferleri#Esenboğa Havalimanı
Bakan Uraloğlu açıkladı Ankaradan Şama ilk uçuş gerçekleşti
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 04, 2025 20:06

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Şam Uluslararası Havalimanı'na ilk uçuşun gerçekleştiğini bildirdi.

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 Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Uraloğlu açıkladı Ankaradan Şama ilk uçuş gerçekleşti

Ankara'dan Şam'a yeni bir köprü kurulduğunu belirten Uraloğlu, "Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Şam Uluslararası Havalimanı'na bugün ilk uçuş gerçekleşti.

Bakan Uraloğlu açıkladı Ankaradan Şama ilk uçuş gerçekleşti

Ankara'dan Şam'a uzanan yeni gönül köprümüz köklü dostluğumuzun bir nişanesi olarak hayata geçti. Ankara-Şam hattında pazartesi, cuma ve pazar günleri olmak üzere haftada 3 gün karşılıklı direkt seferler olacak." ifadesini kullandı.

 

 

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#Ulaştırma Bakanı#Ankara-Şam Uçak Seferleri#Esenboğa Havalimanı

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