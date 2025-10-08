Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi: Ankara-Kırıkkale arası 43 dakikaya düşüyor

Haberin Devamı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara'da bir otelde düzenlenen 'Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu Finansal Kapanış Töreni’nde konuştu. Törende, Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen, finans dünyasından katılımcılar ve davetliler de yer aldı. Uraloğlu, "Söz konusu otoyolumuz, 101 kilometre ana gövde ve 19 kilometre bağlantı yoluyla toplam 120 kilometre uzunluğunda bir medeniyet hattıdır. Sadece bir ulaşım projesi değil, aynı zamanda sanayi, tarım ve turizm faaliyetlerini güçlendirecek bir kalkınma köprüsüdür. Şu anda yapım çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor" ifadelerini kullandı.

'MODERN MÜHENDİSLİĞİN EN SEÇKİN ÖRNEKLERİNDEN'

Bakan Uraloğlu, "Projemiz, 7 kavşak, 4 tünel, 8 viyadük ve 3 otoyol hizmet tesisi ile modern mühendisliğin en seçkin örneklerinden biri olarak yükseliyor. Otoyolumuz, Ankara Çevre Yolu’ndaki Kızılcaköy mevkiinden başlayarak, Gökçeyurt, Lalahan, Hasanoğlan, Elmadağ ve Yahşihan üzerinden Kızılırmak’ı geçerek Kırıkkale-Yozgat Devlet Yolu’na bağlanacak. Marmara’dan Doğu Anadolu’ya, Ege’den Karadeniz’e, Akdeniz’den Kafkaslar’a erişim sağlayan karayolu koridorları arasında önemli bir köprü özelliği de taşıyor. Bu proje ile yük ve yolcu taşımacılığını daha güvenli, hızlı ve konforlu bir şekilde Ankara’nın doğu ve kuzey koridoruna ve buradan da Ortadoğu ve Kafkas ülkelerine aktaracağız. Aynı zamanda Avrupa’yı Türkiye üzerinden doğuya bağlayan uluslararası yol ağında yer alan bu güzergah, ağır taşıt geçişlerinde de yoğun taşıt trafiğine maruz kalıyor. Özellikle Ramazan ve Kurban bayramlarımızda ve hafta sonları yapılan memleket ziyaretlerinde yoğunluklar yaşıyor. Bu bağlamda da otoyolumuz, 42 ilimiz için batıya açılan yeni bir kapı olacak. Böylece mevcut Ankara-Kırıkkale-Delice Devlet Yolundaki trafik yoğunluğunu azaltarak, bölgemizin ulaşım yükünü de hafifletecek. Mevcut yol ile saatler süren seyahat süresini 43 dakikaya düşüreceğiz" diye konuştu.

'GELECEĞE GÜVENLE YÜRÜYORUZ'

Bu otoyol projesinin sadece bölge için değil, Türkiye’nin küresel lojistik ağındaki rolü için de stratejik bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Uraloğlu, "Otoyol projemizin, önümüzdeki yıllarda hayata geçirilmesi planlanan Ankara’yı kuzeyde Samsun’a, doğuda ise İran sınırına kadar ulaştıracak otoyol projelerinin de ilk ayağını oluşturmasıdır. Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu Projemiz, kamu-özel işbirliği modeliyle hayata geçirilen bir başka vizyon projemizdir. Bu model, yüksek maddi kaynak gerektiren yatırımların kamu kaynağı kullanılmadan, özel sektör imkânları ve finansmanıyla çok daha hızlı tamamlanmasını sağlıyor. Bu noktada görevli şirketlerimiz Fernas İnşaat A.Ş. ve FNS Otoyol Yatırım ve İşletme A.Ş. tarafından sürdürülen kredi temin çalışmalarında nihai aşamaya gelmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.” dedi.

‘YATIRIM BEDELİ 1 MİLYAR 391 MİLYON AVRO’

Uraloğlu, açıklamasına şöyle devam etti: “Yatırım bedeli 1 milyar 391 milyon Avro olan bu projemizin yüzde 30’u yani 417 milyon avrosu öz sermaye ile finanse edilirken, yüzde 70’i yani 974 milyon avrosu banka kredisi ile sağlanacak. Bilindiği üzere kamu-özel işbirliği modeliyle bugüne kadar otoyollardan köprülere, havalimanlarından limanlara kadar yaklaşık 70 yap-işlet-devret projesini hayata geçirdik. Bu projeler, o günkü şartlarda 51 milyar dolarlık bir yatırımla gerçekleşti. Eğer bu yatırımları bugün yapmaya kalksaydık, maliyetleri yaklaşık 90 milyar doları bulacaktı. Bu, doğru zamanda yapılan yatırımların, ülkemizin kaynaklarını verimli kullanarak geleceğe güvenle yürümemizi sağladığını açıkça gösteriyor. Ülkemiz ekonomisine ve altyapı yatırımlarına duyulan güveni bir kez daha ortaya koyan bu iş birliğinin, Ankara’mıza, Kırıkkale’mize, Delice’mize ve tüm ülkemize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum."