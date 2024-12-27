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Bakan Uraloğlu: 8 kişilik ekip uçak kazasını araştırmak için Bakü’ye gidecek

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#Abdulkadir Uraloğlu#Azerbaycan Hava Yolları#Yolcu Uçağı
Bakan Uraloğlu: 8 kişilik ekip uçak kazasını araştırmak için Bakü’ye gidecek
Oluşturulma Tarihi: Aralık 27, 2024 22:29

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bakü-Grozni seferi sırasında Kazakistan'ın Aktau şehri yakınlarına düşen Azerbaycan Hava Yolları'na (AZAL) ait yolcu uçağının incelenmesi için 8 kişilik bir heyet görevlendirdiklerini bildirdi.

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Uraloğlu, 25 Aralık günü Bakü-Grozni seferi sırasında, Kazakistan'ın Aktau şehri yakınlarında düşen AZAL'a ait yolcu uçağına ilişkin açıklamanın yanı sıra sosyal medya hesabı X'ten paylaşım yaptı.

Söz konusu uçağın kaza-kırımının incelenmesi için Türkiye'den 8 kişilik bir inceleme heyeti görevlendirdiklerini belirten Uraloğlu, "Azerbaycan Devlet Sivil Havacılık Ajansının talebi üzerine kazanın nedenlerini araştırmak, teknik ve operasyonel analizler yapmak ve gerekli desteği sağlamak amacıyla uzman bir heyet oluşturduk. Heyetimiz, yerel yetkililerle koordinasyon içinde olayın tüm yönleriyle incelenmesi ve sonuçların raporlanması için çalışacak." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, heyetin bu akşam Bakü'ye hareket edeceğini ve yarından itibaren çalışmalara başlayacağını anlatarak, şunları kaydetti:

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"Türkiye olarak her koşulda Azerbaycan'ın yanında olduğumuzu belirtiyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, Azerbaycanlı kardeşlerimize bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

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#Abdulkadir Uraloğlu#Azerbaycan Hava Yolları#Yolcu Uçağı

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