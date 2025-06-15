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Bakan Uraloğlu: 2053’te ülkemizi 48 saatte gezeceğiz

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#Çorum#Hızlı Tren Projesi#Abdulkadir Uraloğlu
Bakan Uraloğlu: 2053’te ülkemizi 48 saatte gezeceğiz
Oluşturulma Tarihi: Haziran 15, 2025 07:00

Çorum’da hızlı tren projesi temel atma törenine katılan Bakan Uraloğlu, “2053’te ülkemizi 48 saatte dolaşmak mümkün olacak. Mevcut ağımızı 2028’e kadar 17 bin 500 kilometreye, 2053’te ise 28 bin 500 kilometreye çıkarmayı hedefliyoruz” dedi.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çorum’da ‘Ankara-Kırıkkale-Çorum-Samsun Yüksek Hızlı Tren Projesi Delice-Çorum Etabı Temel Atma Töreni’ne katıldı. Uraloğlu törendeki konuşmasında, demiryolu yatırımlarının 2002 yılından itibaren devlet politikası haline getirildiğini belirterek şunları söyledi:    

‘TARİHE GEÇECEK’

“Bu hat tamamlandığında Ankara-Kırıkkale-Çorum arasında kesintisiz hızlı tren bağlantısı sağlanacak ve Çorum-Ankara arası 1 saat 15 dakika sürecek. Artvin, Rize, Trabzon, Giresun, Ordu, Samsun, Amasya ve Çorum illerimiz Ankara merkezli ulusal hızlı demir yolu ağına dahil olacak. Hattın Mersin’e kadar tamamlanmasıyla yaklaşık 8 milyon vatandaşımız doğrudan hızlı tren konforuna kavuşacak. 2053’te ülkemizi 48 saatte dolaşmak mümkün olacak. Mevcut ağımızı 2028’e kadar 17 bin 500 kilometreye, 2053’te ise 28 bin 500 kilometreye çıkarmayı hedefliyoruz.”     

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#Çorum#Hızlı Tren Projesi#Abdulkadir Uraloğlu

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