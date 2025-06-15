Bakan Uraloğlu: 2053’te ülkemizi 48 saatte gezeceğiz

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çorum’da ‘Ankara-Kırıkkale-Çorum-Samsun Yüksek Hızlı Tren Projesi Delice-Çorum Etabı Temel Atma Töreni’ne katıldı. Uraloğlu törendeki konuşmasında, demiryolu yatırımlarının 2002 yılından itibaren devlet politikası haline getirildiğini belirterek şunları söyledi:

‘TARİHE GEÇECEK’

“Bu hat tamamlandığında Ankara-Kırıkkale-Çorum arasında kesintisiz hızlı tren bağlantısı sağlanacak ve Çorum-Ankara arası 1 saat 15 dakika sürecek. Artvin, Rize, Trabzon, Giresun, Ordu, Samsun, Amasya ve Çorum illerimiz Ankara merkezli ulusal hızlı demir yolu ağına dahil olacak. Hattın Mersin’e kadar tamamlanmasıyla yaklaşık 8 milyon vatandaşımız doğrudan hızlı tren konforuna kavuşacak. 2053’te ülkemizi 48 saatte dolaşmak mümkün olacak. Mevcut ağımızı 2028’e kadar 17 bin 500 kilometreye, 2053’te ise 28 bin 500 kilometreye çıkarmayı hedefliyoruz.”