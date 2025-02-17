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Bakan Uraloğlu: 2024'te deniz taşımacılığı ve balıkçılığa 349 bin ton ÖTV’siz yakıt desteği sağladık

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#Abdulkadir Uraloğlu#Deniz Taşımacılığı#Balıkçılık
Bakan Uraloğlu: 2024te deniz taşımacılığı ve balıkçılığa 349 bin ton ÖTV’siz yakıt desteği sağladık
Oluşturulma Tarihi: Şubat 17, 2025 20:56

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2024 yılında deniz taşımacılığı ve balıkçılığa 349 bin ton ÖTV’siz yakıt ile 3,9 milyar TL destekte bulunulduğunu açıkladı.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "1 Ocak 2004’ten bu yana süren ÖTV’siz yakıt desteği ile 7,1 milyon ton ÖTV’siz akaryakıt teslim ettik. 15,5 milyar liralık ÖTV desteği sağladık. 2024’te ise 349 bin ton ÖTV’siz yakıt ile 3,9 milyar TL destek sunduk. Bu teşviklerle deniz taşımacılığını güçlendiriyor, maliyetleri azaltıyor, balıkçılarımızın avlanma süresini artırıyoruz. Denizciliğimizi daha da ileriye taşımak için durmadan çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

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#Abdulkadir Uraloğlu#Deniz Taşımacılığı#Balıkçılık

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