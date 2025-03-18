Bakan Uraloğlu: 100 küsur ülkeye ihracat yapıyoruz

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası'nın (İNTES) iftar programına katıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü'nde İNTES’in geleneksel iftar programına katıldı. Programda konuşan Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yönetiminde 23 yılda birçok projeye imza attıklarını belirterek, "Ülkemizin dokunmadığımız tarafı kalmadı. İnsanımıza ne lazım, milletimize ne lazım, memleketimize ne lazım, biz orada olduk, o dertlerle dertlendik. MKYK toplantımızda da bir sunum yaptım, ülkemize 290.4 milyar dolarlık yatırım yapmışız. Hem gittiğim ülkeler hem de muhatabım olan yani Türkiye'ye gelip ziyaret eden insanlara neler yaptığımızı anlattığımda gerçekten hani acaba abartıyor muyuz diyorlar. Yani Halep oradaysa Arşın burada. Karayolundan demir yoluna, havacılıktan denizciliğe, iletişimine kadar” dedi.

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100’DEN FAZLA ÜLKEYE İŞ MAKİNESİ İHRAÇ EDİLİYOR

Bakan Uraloğlu, MKYK toplantısında sunum yaptığı sırada, birinin 'iş makineleri konusunda çok mesafe alamadığını' söylemesi üzerine şöyle cevap verdiğini aktardı:

“Ben de marka marka ülkemizin hangi markalarının olduğunu saydım, '86 ülkeye ihracat yapıyoruz' dedim. Bugün sordum, 100 küsur ülkeyi geçmişiz iş makinelerinde. Ben gittiğim bazı ülkelerde o iş makinelerini, markalarını gördüğümde Türk bayrağını görmüş gibi oluyorum. Türk Hava Yolları nasıl bizim bayrak taşıyıcımız, o markalarımız da öyle. Onun için teşekkür ediyoruz. Yani Türk girişimcisi, Türk insanı birçok iş yapmıştır.”

Yap-işlet devlet projeleri kapsamında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın 71 projesi olduğunu vurgulayan Uraloğlu, “Yani zannediyorum 15-16 tanesi büyük projeler, herkesin bildiği projeler. Yaptığımız dönemdeki yatırım maliyetleri yılbaşında hesaplattığımda 51 milyar dolardı. Bugün hesaplayalım dersek 83 milyar dolar. Krediye ulaşma imkanlarını da koyun. Çünkü belli dönemlerden geçtik, ülkemizin risk primi yükseldi. Şimdi çok şükür epey düştü ama biraz daha düşmesini bekliyoruz” diye konuştu.