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Bakan Tunç'tan YKS iddialarına ilişkin açıklama: Resen soruşturma başlatılmıştır

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#Yılmaz Tunç#YKS#Soruşturma
Bakan Tunçtan YKS iddialarına ilişkin açıklama: Resen soruşturma başlatılmıştır
Oluşturulma Tarihi: Haziran 09, 2024 19:19

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Yükseköğretim Kurumları Sınavı Temel Yeterlilik Testi ve Alan Yeterlilik Testi sorularının sızdırıldığına ilişkin bazı basın yayın organları ve sosyal medya mecralarında yer alan gerçeğe aykırı iddialar ve paylaşımlar hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma' suçundan resen soruşturma başlatılmıştır" açıklamasını yaptı.

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Yükseköğretim Kurumları Sınavı Temel Yeterlilik Testi ve Alan Yeterlilik Testi sorularının sızdırıldığına ilişkin bazı basın yayın organları ve sosyal medya mecralarında yer alan gerçeğe aykırı iddialar ve paylaşımlar hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" suçundan resen soruşturma başlatılmıştır.

Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir.

Hedeflerine ulaşmak için yoğun bir çalışma dönemi geçiren adayların ve onlara sonsuz destek veren ailelerinin huzuru ile kurumlarımızın saygınlığını bozmaya yönelik yapılan gerçek dışı sosyal medya paylaşımları asla kabul edilemez.

Hayallerindeki mesleğe kavuşmak için sınavda ter döken tüm adaylarımızın başarılı bir sınav geçirmiş olmalarını diliyor, istedikleri üniversitede eğitim hayatlarını sürdürmelerini temenni ediyorum.

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#Yılmaz Tunç#YKS#Soruşturma

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