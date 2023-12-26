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Bakan Tunç'tan 'terör propagandası' açıklaması: Adli soruşturmalar yürütülüyor

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#Yılmaz Tunç#Bakan Tunç#Şehit
Bakan Tunçtan terör propagandası açıklaması: Adli soruşturmalar yürütülüyor
Oluşturulma Tarihi: Aralık 26, 2023 00:47

Adalet Bakanı Tunç, şehit ailelerine yönelik suç teşkil eden ifadeler kullananlara ilişkin soruşturmaların titizlikle yürütüldüğünü belirterek, "Sıfatı ne olursa olsun bu tür eylemlere tevessül eden şahıslara asla taviz verilmeyecektir" dedi.

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, şehit ailelerine yönelik suç teşkil eden ifadeler kullananlara ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Bakan Tunç, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Şehit ailelerimize yönelik suç teşkil eden ifadeler kullanan, terör propagandası yapan, suç ve suçluyu öven, halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçunu işleyenler hakkında gerekli adli soruşturmalar Cumhuriyet başsavcılıklarımız tarafından titizlikle yürütülmekte olup, sıfatı ne olursa olsun bu tür eylemlere tevessül eden şahıslara asla taviz verilmeyecektir."

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#Yılmaz Tunç#Bakan Tunç#Şehit

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