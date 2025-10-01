Bakan Tunç'tan TBMM açılışına katılmayan CHP'ye tepki: Yasamaya, millete saygısızlıktır

Haberin Devamı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, A Haber canlı yayınında TBMM 28. Dönem 4. Yasama Yılı'nın açılışını ve gündemi değerlendirdi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç “TBMM milli iradenin tecelligahıdır. CHP’nin Meclis’e katılmaması millete saygısızlıktır. Bugünkü CHP Atatürk'ün kurduğu parti değil.” ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un açıklamalarından satır başları;

"CHP'nin böyle bir günde Meclis’e katılmaması, millî iradeye saygısızlıktır. Milletvekillerine saygısızlıktır. Burada özellikle Cumhuriyet Halk Partisi’nin izlediği siyaset doğru siyaset değildir. Cumhuriyet Halk Partisi evet, Atatürk’ün kurduğu bir partidir ama bugünkü Cumhuriyet Halk Partisi, Atatürk’ün kurduğu parti değildir.

Uygulamalarıyla bunu görüyoruz. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi, Atatürk tarafından kurulduğunda içinde idama mahkûm edilen, sonrasında Adnan Menderes de, Celal Bayar da vardı; herkes vardı. Ama sonrasında maalesef, özellikle bugün itibarıyla baktığımızda milletin değerlerine uzak kalmaya çalışan, milletin değerleriyle barışık olmayan bir siyaseti izleyen ve özellikle yeni sistemi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni de tam anlamıyla idrak edemeyen bir yapıyı görüyoruz.

SÜRECİN HASSASİYETİNE AZAMİ ÖZEN GÖSTERİLDİ

Terörsüz Türkiye için tüm kurumlar tam koordinasyon içinde. Sürecin hassasiyetine azami özen gösterildi. Terörsüz Türkiye, Türkiye için çok önemli ve hayati bir konudur. Yani yüzyılın projesi diyoruz. 41 yıldan bu yana bu ülkenin kalkınmasını ve gelişmesini engelleyen, trilyonlarca maddi kayba yol açan ve binlerce insanımızın, askerimizin, polisimizin şehit olmasına, manevi kayıplara neden olan bir beladan kurtulmak hepimizin temennisi, milletimizin büyük bir beklentisidir.

ÇOCUKLARIN SUÇA SÜRÜKLENMESİ ÖNLENECEK

Suça sürüklenen çocuklar taslağı hazır. Sorun teşkil eden 15-18 yaş grubu için çalışma yapmak gerekti. Bu yaş grubundaki çocukların, cezalandırma sistemiyle ilgili değişiklik yapılması gerekiyor. Bize özgü bir model geliştirmek gerekiyordu. Vekillerimize sunduk. Cezaların artırılması tek başına çözüm olmaz. Caydırıcılık açısından belli suçlar açısından, suçun işleniş şekli, tekerrür durumu hepsi dikkate alınarak hakime takdir yetkisi verilebilir. Bu anlamda önerilerimizi meclis grubuna ilettik."