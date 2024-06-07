Bakan Tunç'tan Serdar Sertçelik'in iade süreciyle ilgili açıklama

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Ayhan Bora Kaplan davasının gizli tanığı Serdar Sertçelik, firar ederek yurt dışına kaçmıştı. Türkiye, Macaristan'da bulunan Sertçelik'in iadesi için evrakları Macar makamlara iletti.

MACARİSTAN'DA YAKALANMIŞTI

Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davasında gizli tanık ve sanık olarak yer alan Sertçelik'in 27 Kasım 2023'te elektronik kelepçeli olmasına rağmen yurt dışına kaçtığı belirlenmişti.

Serdar Sertçelik, 25 Mayıs 2024 tarihinde Gürcistan sahte pasaportu ve Simeon Nikos kimlik bilgisiyle Roszke Sınır Kapısı'ndan giriş yapmaya çalışırken yakalanmıştı.

BAKAN TUNÇ'TAN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bir grup gazetecinin sorularını yanıtladı. Bakan Tunç, "Türkiye gereken evrakları, Macar makamlara iletti, Sertçelik'i adli suçlar sebebiyle istedik. İade edilmesini bekliyoruz" dedi.

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Bakan Tunç, "Evrakları hem Macarca hem İngilizce tercüme ettirdik. Macaristan'daki muhataplarımızla görüştük. Orada 40 günlük geçici tutuklanma gerçekleşmişti. Türkiye'ye iade edileceğini umuyoruz" diye konuştu.

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AYM'NİN İPTAL KARARLARI

Öte yandan Bakan Tunç, basın mensuplarına yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanı devletin ve yürütmenin başıdır. Burada atamalara ilişkin bir yetki tartışması söz konusu değildir.

TATVAN'DA ERDOĞAN'IN FOTOĞRAFININ İNDİRİLMESİ

TC bir hukuk devletidir. Kanunlar vardır. Herkes bu kurallara uymak mecburiyetindedir. Terörün her türlüsüyle mücadele eden bir ülkeyiz. Milletin oylarıyla seçilenler bu konuda birlik beraberliği bozacak tutumlardan kaçınmak zorundadır. Cumhurbaşkanımızın resminin indirilmesi birlik beraberliği bozmaya yönelik tutum ve davranıştır. Tatvan'da soruşturma açılmıştır. Bu eylemlere taviz vermemek lazım.

HAKKARİ BELEDİYE BAŞKANININ TUTUKLANMASI

Hakkında bir terör soruşturması söz konusuysa geçici bir tedbir olarak görevden alma yetkisi belediye kanununda ayrıntılı şekilde düzenlenmiştir. Terör hakkında soruşturması vardır ve devam eden bir davası vardır. Milletin oylarıyla seçilen yerel yöneticilerin milletin parasını millete hizmet olarak aktarmak durumundadırlar."