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Bakan Tunç'tan, Saraçhane'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret edilmesine tepki: Milletimizin iradesine yöneltilmiş ağır bir saygısızlıktır

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#Yılmaz Tunç#Saraçhane#Hakaret
Bakan Tunçtan, Saraçhanede Cumhurbaşkanı Erdoğana hakaret edilmesine tepki: Milletimizin iradesine yöneltilmiş ağır bir saygısızlıktır
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 02, 2025 12:07

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik her türlü hakaret ve saldırgan ifade, yalnızca devletimizin en üst makamına değil, aynı zamanda milletimizin ortak değerlerine ve iradesine yöneltilmiş ağır bir saygısızlıktır." ifadesini kullandı.

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Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul'daki Saraçhane Meydanı'nda düzenlenen miting esnasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren eylemlere ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" suçlarından başlatılan soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü belirtti.

Gözaltına alınan 42 şüphelinin işlemlerinin devam ettiğini bildiren Tunç, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik her türlü hakaret ve saldırgan ifade, yalnızca devletimizin en üst makamına değil, aynı zamanda milletimizin ortak değerlerine ve iradesine yöneltilmiş ağır bir saygısızlıktır. Hiçbir demokratik hukuk devletinde kamu düzenini bozan, kişilik haklarını hedef alan ve devletin anayasal organlarını tahkir eden eylemler düşünce, ifade özgürlüğü ya da toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı kapsamında değerlendirilemez.

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Unutulmamalıdır ki sayın Cumhurbaşkanımız, milletimizin doğrudan oylarıyla seçilmiş, devletimizin başı ve milletimizin temsilcisidir. Bu makama yöneltilen her hakaret demokratik iradeye, hukuka ve milletimizin birliğine yapılmış bir saldırıdır."

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#Yılmaz Tunç#Saraçhane#Hakaret

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