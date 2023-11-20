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Bakan Tunç'tan Ogün Samast iddianamesi ile ilgili açıklama

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#ADALET BAKANI#OGÜN SAMAST#HRANT DİNK
Bakan Tunçtan Ogün Samast iddianamesi ile ilgili açıklama
Oluşturulma Tarihi: Kasım 20, 2023 12:29

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Bakan Tunç, Ogün Samast hakkındaki yeni iddianameye ilişkin, 'Yargı makamları gerekli değerlendirmeyi yapacaktır. Dosyaların evveliyatını bilmeden hüküm vermek doğru değil.' dedi.

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

İSRAİL'İN GAZZE'DEKİ SALDIRILARI

Uluslararası ceza mahkemesinde mutlaka yargılanacaklardır. Gazze'de bebekleri katledenler soykırım suçundan yargılanmalı. Filistinlileri yalnız bırakmayacağız.

50+1 SİSTEMİ

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi istikrar rejimidir. Bu sistemden geriye dönüş olmadığını cumhurbaşkanımız da iletti. İhtiyaçlar durumunda değişikliklerin, revizyon ihtiyacı varsa kaçınılmaz, milletimizin huzurunda olduk. 50+1 düşüncesinde takdir tabi ki Meclis’tedir. Mutabakat sağlandığında demokratik sivil bir anayasa yapılabilir.

OGÜN SAMAST HAKKINDA YENİ İDDİANAME

Bu konular yargısal süreçle ilgili. 2007’de cinayet sonrası yargılama süreci başladı. Tetikçinin yaşının küçük olmasından dolayı çocuk mahkemesinde oldu. O dönem 21 yıla hükmetti mahkeme. Dosyaların evveliyatını bilmeden hüküm vermek doğru değil.

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Darbe girişimi sonrası FETÖ’nün amaçları doğrultusunda işlenip işlenmediği incelendi. Ogün Samast’la ilgili suç duyurusunda bulunuldu, hükümle birlikte. Yargıla devam edecek. Tüm bunların değerlendirmesini yapacak olan mahkemelerimizdir.

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AKŞENER’İN İDDİALARI

Bu çok ciddi bir iddia. Böyle bir iddia varsa cumhuriyet savcılıklarına bildirilmeli. Hemen üzerine gidebilecek bir iddia. Sayın Akşener’in yargı mekanları ile paylaşması önemli.

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#ADALET BAKANI#OGÜN SAMAST#HRANT DİNK

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