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Bakan Tunç'tan Narin Güran cinayeti soruşturmasına ilişkin açıklama: Şüphelilerin ifade alma işlemleri sürüyor

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#Narin Güran#Narin Cinayeti#Yılmaz Tunç
Bakan Tunçtan Narin Güran cinayeti soruşturmasına ilişkin açıklama: Şüphelilerin ifade alma işlemleri sürüyor
Oluşturulma Tarihi: Eylül 10, 2024 17:25

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Narin Güran cinayeti soruşturmasına ilişkin, "Soruşturma kapsamında gözaltında bulunan şüphelilerin ifade alma işlemleri sürmektedir. Narin kızımızın ölümüne sebep olan ya da olanların bulunması için elde edilen tüm delil ve bulgular, büyük bir dikkat ve hassasiyetle değerlendirilmekte ve incelenmektedir" dedi.

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Hepimizin yüreğini derinden yakan Narin Güran evladımızın öldürülmesi ile ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çok yönlü ve titizlikle devam etmektedir.

Soruşturma kapsamında gözaltında bulunan şüphelilerin ifade alma işlemleri sürmektedir.

Narin kızımızın ölümüne sebep olan ya da olanların bulunması için elde edilen tüm delil ve bulgular, büyük bir dikkat ve hassasiyetle değerlendirilmekte ve incelenmektedir.

"SORUŞTURMANIN GİZLİ OLDUĞU UNUTULMAMALI"

Soruşturmanın selameti için CMK’nın 157. maddesi uyarınca soruşturma evresindeki işlemlerin gizli olduğu unutulmamalıdır.

Kamuoyunun haber alma hakkı kapsamında soruşturma süreciyle ilgili bilgiler, CMK’nın 157. maddesi de dikkate alınarak resmi makamlarımızca açık ve şeffaf biçimde paylaşılmaya devam edilecektir.

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Bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında soruşturmanın gizliliğine zarar verecek dezenformasyon içeren ifadelere yer verildiği görülmektedir.

Soruşturmanın etkin bir şekilde yürütülmesi ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılması bakımından herkesin hassas davranması gerekmektedir.

Kimsenin şüphesi olmasın! Narin evladımızı canice katledenler, adalet önüne çıkarılacak ve hesap vermeleri sağlanacaktır."

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#Narin Güran#Narin Cinayeti#Yılmaz Tunç

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