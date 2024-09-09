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Bakan Tunç'tan Narin Güran açıklaması: Sebep olanlar en ağır cezayı alacak

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#Bakan Tunç#Narin Güran#Cinayet
Bakan Tunçtan Narin Güran açıklaması: Sebep olanlar en ağır cezayı alacak
Oluşturulma Tarihi: Eylül 09, 2024 14:39

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Narin Güran cinayeti soruşturmasına ilişkin yaptığı açıklamada "Narin evladımızın canice katledilmesine sebep olanlar kimlerse mutlaka bulunacak, adalet bunlardan hesap soracak, en ağır cezayı alacak" dedi.

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Bakan Tunç "Narin kızımız 21 Ağustos'ta kayboldu. 19 gün boyunca kendisinden haber alınamadı ve arama çalışmaları başladı. Yüzlerce insan Narin'i aradı ancak maalesef bulunamamıştı. Adli soruşturma hızlı bir şekilde başlatıldı. 276 kişinin ifadesine başvuruldu, ağabeyiyle ilgili bir DNA çalışması yapıldı, uyumlu olmadığı görüldü. Şu anda amcası tutuklu vaziyette. Dün Narin'in cansız bedeni tespit edildi, çuval içerisinde bulundu. Bizi derinden yaraladı. Otopsi işlemlerinde doku örnekleri alındı. DNA incelemeleri ve otopsi işlemleri ederken 23 kişi daha gözaltına alındı, ifade işlemleri devam ediyor. Elde edilen bulgular sonrasında 1 kişi daha tespit edildi ve ifadesi alınıyor. Burada Narin evladımızın canice katledilmesine sebep olanlar kimlerse bunlar mutlaka bulunacak. Şu anda soruşturma kapsamında elde edilen bulgular var, çapraz sorgular devam ediyor. Soruşturmayı bizzat yakından takip ediyoruz. Tüm deliller ortaya çıktığında ve suçlular tespit edildiğinde en ağır cezaya çarptırılacak" ifadelerini kullandı.

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#Bakan Tunç#Narin Güran#Cinayet

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