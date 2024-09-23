Bakan Tunç'tan Narin cinayeti soruşturmasına ilişkin açıklama: Tespit edilen kamera görüntüleri var

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Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos’ta kaybolduktan 19 gün sonra dere yatağında cansız bedeni bulunan ve otopsisinde boğularak öldürüldüğü tespit edilen Narin Güran cinayetine ilişkin soruşturma sürüyor.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, soruşturmayla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"21 Ağustos'ta kaybolan Narin kızımızın maalesef cansız bedeni 19 gün sonra bir dere yatağında bulundu. Soruşturmalar etkin bir şekilde devam etti. Narin'in katillerinin tespiti ve hak ettikleri en büyük cezayı almaları konusunda bir beklenti var. Kimsenin şüphesi olmasın karanlıkta hiçbir şey kalmayacak. Soruşturma aşamasında şu anda 12 şüpheli tutuklu, 3 adli kontrol kararı verilen kişiler var. 268 kişinin ifadesi alındı, birtakım DNA tespitleri var.

Nevzat Bahtiyar

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"BİRTAKIM KAMERA GÖRÜNTÜLERİ VAR"

HTS kayıtları var, geriye dönük inceleniyor. Bunun yanı sıra baz çakışmaları tespit edildi. Cinayet mahallinde kimlerin olduğuna yönelik baz çalışmaları yapılıyor. Birtakım kamera görüntüleri var, bunlar TÜBİTAK'a gönderildi. Burada özellikle hem elde edilen adli tıpın ortaya koyduğu DNA tespitleri, soruşturma gizli tabii ki. Gizlilik kapsamında özellikle teknik verilerle ilgili kamuoyuna yansımayan hususlar söz konusu.

Salim Güran

Soruşturmanın selameti açısından farklı yorumlara neden olacak hususlardan kaçınmak gerekiyor. Narin kızımızın katilleri mutlaka tespit edilecek, çok uzun sürmez. Yargılama neticesinde onun katil ya da katilleri hesap verecekler. Biz bunun sonuna kadar takipçisi olacağımızı söyledik.

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AYŞENUR EZGİ EYGİ AÇIKLAMASI

Ayşenur Ezgi Eygi'nin yaptığı oradaki soykırımı kınamaktı. bir insan hakları savunucusu, ABD'de üniversiteyi bitirdi, bu sene mezun olmuştu. ABD'de mezuniyet töreninde 'Filistin'e özgürlük' diye haykırdı. Vatandaşımızın yabancı bir ülkede şehit edilmesini biz takipsiz bırakamazdık. İç hukuktan kaynaklanan hakkımızı hemen kullandık. Otopsi işlemleri önce Filistin'de yapıldı. Sonrasında naaşı Türkiye'ye getirildi, İzmir Adli Tıp Başkanlığı'nda da otopsi yapıldı. Geçen hafta da Ayşenur Ezgi kardeşimizi edebiyete uğurladık. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Sayın Cumhurbaşkanımız konuşma yapacak, mutlaka bu konuya da değinecektir. Uluslararası Adalet Divanı'na da delilleri takdim edeceğiz."