Bakan Tunç'tan Kılıçdaroğlu'na tepki: Bağımsız ve tarafsız yargıyı yıpratmak isteyenlere asla geçit vermeyeceğiz

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşım şu şekilde:

Bağımsız ve tarafsız yargıyı yıpratmak, adalete güveni sarsmak isteyen kötü niyetlilere asla geçit vermeyeceğiz.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bağımsız yargı kararları üzerinden gerçekleştirdiği Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik iftiralarını ve hakaretlerini reddediyoruz.

Kemal Kılıçdaroğlu, iddiasına konu ettiği hükümlünün aldığı cezadan mı rahatsız olmuştur?

Yoksa yargılama sürecinin itiraz aşamasındaki iki karar arasında ‘1-2 saat’ geçmiş olmasına karşın yasa dışı bahis ve suç işlemek amacıyla örgüt kurmak suçlarından hükümlü şahsın serbest bırakılmamasından mı rahatsız olmuştur?

Basın açıklamamızda altını önemle çizdiğimiz gibi Türkiye Cumhuriyeti bir Hukuk Devletidir. Yargı bağımsız ve tarafsızdır. Yargıyı hedef alan sorumsuz açıklamalar ana muhalefet partisinin genel başkanına yakışmamaktadır. Bu seviyesiz ve sorumsuz tutumdan bir an önce vazgeçilmelidir.

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Yargı mensupları her suçla ve suçluyla hukuk içerisinde Anayasa ve kanunlardan aldığı güçle mücadele etmeye devam edecektir. Bağımsız ve tarafsız yargıyı yıpratmak, adalete güveni sarsmak isteyen kötü niyetlilere asla geçit vermeyeceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın.

ADALET BAKANLIĞI: İDDİALAR GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR

ADALET BAKANLIĞI'ndan gelen açıklama ise şöyle:

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yaptığı sosyal medya paylaşımında bağımsız ve tarafsız Türk yargısını hedef alarak ortaya attığı iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.

CHP Genel Başkanı’nın iddiasına konu olan hükümlü hakkında çeşitli suçlardan 13 yıl 10 ay hapis cezası verilmiştir. Hükümlünün Marmara 1 Nolu Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda infazı devam ederken müdafiin itirazı üzerine Bakırköy 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesince 02/03/2023 tarihinde verilen 2022/93 sayılı değişik iş kararına karşı Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yasanın öngördüğü usule uygun olarak itiraz edilmiştir. Bu itirazın değerlendirilmesi sonucu aynı mahkemece değişik iş kararının iptaline karar verilmiştir. İddiaya konu olan hükümlünün 13 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezasının infazına devam edilmiştir. Bu safhada mahkemece verilen kararlar yargı süreçlerinin bir parçasıdır.

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Hal böyleyken yargıya müdahale edildiği şeklindeki beyanlar bağımsız ve tarafsız Türk yargısını yıpratmaya matuftur.

Anayasa’nın 9’uncu maddesinde yer aldığı üzere; ‘‘Yargı yetkisi Türk Milleti adına bağımsız ve tarafsız mahkemelerce kullanılır.’’ Yine 138’inci maddeye göre; ‘‘Hakimler, görevlerinde bağımsızdırlar; Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdani kanaatlerine göre hüküm verirler. Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hâkimlere emir ve talimat veremez; genelge gönderemez; tavsiye ve telkinde bulunamaz.’’

Bu hakikati görmezden gelen ve millet adına karar veren yargı mensuplarına yönelik açıklamalarla adalete güveni sarsmaya çalışanlar asla amacına ulaşamayacaktır.