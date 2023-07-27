Bakan Tunç'tan İsrail'e tepki: Mescid-i Aksa’ya provokatif baskını şiddetle kınıyoruz

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Adalet Bakanı Tunç'un Twitter'dan yaptığı açıklama şu şekilde:

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı’nın radikal yerleşimciler ve İsrail güvenlik güçlerinin koruması altında ilk kıblemiz olan Mescid-i Aksa’ya gerçekleştirdiği provokatif baskını şiddetle kınıyor ve büyük üzüntü duyuyoruz.

Mescid-i Aksa’ya yönelen bu saldırılar, sadece İslam alemine değil tüm dünyanın barışına ve huzuruna karşı gerçekleştirilmektedir.

İsrail hükümeti, uluslararası sorumlulukları çerçevesinde hareket ederek dinimize ve kutsalımıza karşı yapılan bu eylemlere fırsat vermemeli, gereken tedbirleri almalıdır.

Türkiye, bu saldırılar karşısında sessiz kalmayacaktır.

Ülkemiz, her zaman olduğu gibi Mescid-i Aksa'nın kutsiyetini korumaya, Filistin halkının yanında olmaya devam edecektir.