Bakan Tunç’tan İmralı mesajları: Herhangi bir pazarlık yok

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CNN Türk’te Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan’ın Tarafsız Bölge programında gündeme ilişkin merak edilen soruları yanıtladı. Abdullah Öcalan’ın, PKK’nın silah bırakıp kendisini feshetmesine yönelik çağrısı ile ilgili önemli mesajlar veren Bakan Tunç, Öcalan’la bir pazarlık süreci yürütülmediğini vurgulayarak özetle şu mesajları verdi: “Bir pazarlık süreci yok. Hukuk devleti pazarlık yapmaz. Ya silah bırakacaklar ya da silahları ile gömülecekler. Öcalan’ın çağrısına kulak verilmezse, terörle mücadele sürecek. Hukuk devleti terörü kabul etmez, İmralı’nın çağrısının nasıl karşılık bulacağını göreceğiz. Terörsüz bir Türkiye çok büyük fayda sağlayacak. Enerjimizi teröre değil milletin refahına akıtmış oluruz. Terör bittiğinde ülkemiz kazanacak.”

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ŞEHİT AİLELERİMİZİ İNCİTECEK HİÇBİR ADIM ATILMAZ

Bakan Tunç, İnfaz Yönetmeliğine göre hükümlülerin dışarı ile nasıl görüşeceğinin açık olduğunu belirterek, “Güvenlik ve istihbarat ihtiyacı nedeniyle ses kaydı da video kaydı da yapılabilir. Ama hükümlülerin dışarıya video ile mesaj vermesi gibi bir düzenlememiz yok. Güvenlik sebebiyle kayıt yapılabilir ama yayınlanamaz” diyerek şunları söyledi: “Şehit ailelerimizi incitecek, onları üzecek, milletimizi rahatsız edecek hiçbir adım atılmaz. Burada muhatap, terör örgütü elebaşının muhatabı devlet değildir, terör örgütüdür. Bu çağrı devlete yapılmış bir çağrı değildir. Örgüte yapılmış bir çağrıdır. Örgüt, lider olarak kabul ettiği terör örgütü ele başına sözüne gider, silah bırakırsa zaten kendini feshetmiş olur. Aksi takdirde yine bu ülkenin terörle mücadelesi kararlılıkla devam eder. Zaten bu noktada büyük bir başarı sağlandı. Tabii özellikle bunun karşılığında ne verildi, bu açıklamayı neden yaptılar şeklinde bir takım tereddütler, yorumlar yapılıyor. Burada herhangi bir pazarlık söz konusu olamaz. Bunun karşılığında devlet şunu yapacaktır şeklindeki bir yorum doğru olmaz.

Ev hapsi gibi bir pazarlık kesinlikle yok. Herhangi bir pazarlık al-ver süreci gibi bir durum söz konusu değil. Zaten olması da mümkün değil. Ben umutluyum, hepimiz umutluyuz, umutlu da olmak istiyoruz, sonuç versin istiyoruz, sonuçlanmasını da sabırla bekliyoruz. Sabırla sonucu beklemekte fayda var diye düşünüyorum.



Bakan Tunç hazırlanan yeni paketteki düzenlemelerle ilgili de şunları söyledi: “İki yılın altındaki suçlarda örneğin kasten yaralamanın basit hali, hayvan öldürme gibi toplumda infial oluşturan suçlarda tutuklama getiren bir öneri getiriyoruz. Örneğin canice bir hayvana eziyet ediyorsa iki yılın altında da tutuklama tedbirine başvurabilirsiniz. Düğün, nişan, asker uğurlamasında ateş edilmesinin cezası 1 yıl 6 aydan, 10 yıla artırıldı. Ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarına karışıp zaruret dışında olay yerini terk edene 1 yıldan 3 yıla kadar hapis verilecek.”