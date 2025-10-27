×
Bakan Tunç'tan İmamoğlu soruşturması ile ilgili değerlendirme

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ekim 27, 2025 12:32

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ekrem İmamoğlu hakkında "casusluk" iddiasıyla yürütülen soruşturmaya ilişkin soruyu yanıtladı. Bakan Tunç, söz konusu soruşturma ve mahkemenin aldığı kararla ilgili "Suç unsuru söz konusu ise cumhuriyet savcıları tespit eder, yargı makamları da karar verir." değerlendirmesinde bulundu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu hakkında "casusluk" iddiasıyla yürütülen soruşturmaya ilişkin soruyu yanıtladı.

ICPA KONFERANSI'NA KATILDI

Bakan Tunç, Adalet Bakanlığı Türkiye Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün ev sahipliğinde düzenlenen Uluslararası Islah ve Ceza İnfaz Kurumları Birliğinin (ICPA) 27. Yıllık Konferansı'nın açılış programına katıldı.

"SAVCILAR TESPİT EDER, YARGI MAKAMLARI KARAR VERİR!"

Tunç, açılış konuşmasının ardından bir basın mensubunun İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan İmamoğlu'nun "siyasal casusluk" suçundan tutuklandığı soruşturmaya ilişkin sorusuna, "Kişisel verilerin korunmasına ilişkin müeyyideler hem Türk Ceza Kanunu'muzda hem Kişisel Verileri Koruma Kanunu'nda var. Bu kanunda yer alan sorumluluklar var. Bu sorumluluklarla ilgili olarak tespitler yapılır. Bu tespitlerle ilgili bir suç unsuru söz konusu ise cumhuriyet savcıları tespit eder, yargı makamları da karar verir. Yargının bu konudaki kararlarını, soruşturmaları ve yargılamaları hep birlikte takip etmek gerekir." şeklinde cevap verdi.

