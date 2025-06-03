Bakan Tunç'tan hükümlü ve tutuklulara bayram müjdesi

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından hükümlü ve tutukluların ziyaret hakkı bulunan yakınlarıyla yapacakları görüşmelerin açık görüş olarak yapılmasına imkan sağlanacağını açıkladı.

Bakan Tunç, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Adalet Bakanlığı olarak kapalı ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü ve tutukluların ziyaret hakkı bulunan yakınlarıyla yapacakları görüşmelerini, Kurban Bayramı’nda açık görüş olarak yapmalarına imkân sağlayacağız. Aldığımız kararın hayırlara vesile olmasını diliyorum.”