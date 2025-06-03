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Bakan Tunç'tan hükümlü ve tutuklulara bayram müjdesi

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#Adalet Bakanı#Açık Görüş#Bayram Müjdesi
Bakan Tunçtan hükümlü ve tutuklulara bayram müjdesi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 03, 2025 12:27

Adalet Bakanı Tunç, hükümlü ve tutukluların yakınlarıyla Kurban Bayramı’nda açık görüş şeklinde görüşebilmelerine imkan sağlayacaklarını duyurdu.

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 Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından hükümlü ve tutukluların ziyaret hakkı bulunan yakınlarıyla yapacakları görüşmelerin açık görüş olarak yapılmasına imkan sağlanacağını açıkladı.

Bakan Tunç, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Adalet Bakanlığı olarak kapalı ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü ve tutukluların ziyaret hakkı bulunan yakınlarıyla yapacakları görüşmelerini, Kurban Bayramı’nda açık görüş olarak yapmalarına imkân sağlayacağız. Aldığımız kararın hayırlara vesile olmasını diliyorum.”

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#Adalet Bakanı#Açık Görüş#Bayram Müjdesi

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