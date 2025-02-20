Bakan Tunç’tan HÜDA PAR yorumu: Üniter yapıyı tartıştırmayız

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3. İMRALI ZİYARETİ: AK Parti’nin TBMM’deki grup toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Tunç, DEM Parti heyetinin üçüncü İmralı ziyaretine ilişkin, “Başvuru olursa Adalet Bakanlığı olarak, önceden iki başvuru oldu ve ikisinde de değerlendirmemizi yaptık ve izinler gerçekleşti. DEM Partililerin görüşmesi de sağlanmış oldu. Yeni bir başvuru söz konusu olursa bunu da tabii ki değerlendirip bu konudaki izni sağlarız” diye konuştu.

AYŞE BARIM’IN TAHLİYE KARARI: HSK tarafından Gezi Parkı soruşturması kapsamında tutuklanan Ayşe Barım’a tahliye kararı veren İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesi Hâkimi Fatih Kapan hakkında soruşturma başlatılmasına yönelik soru üzerine Tunç, şunları kaydetti: “İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca devam eden bir soruşturma. Tutuklama, tahliye kararları var, itiraz üzerine verilen kararlar var. Tamamen yargı mecrası içinde işler. Tutuklama kararlarına karşı itiraz bir üst mahkemeye yapılır. Yargının gerçekleştirmiş olduğu soruşturmalar bunlar. Birlikte takip edeceğiz.”

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ÖZEL’İN ‘SİVİL DARBE’ SÖZÜ: CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in partisinin grup toplantısında “sivil darbe” ifadesini kullanmasına ilişkin Tunç, CHP’de adaylık mücadelesinin yaşandığını, Özel’in yargıyı da töhmet altında bırakarak “sivil darbe” nitelendirmesinin doğru olmadığını belirtti.

CHP KURULTAYI: CHP kurultayı ile ilgili delegelerden yargıya intikal eden beyanlar olduğunun altını çizen Tunç, şunları kaydetti: “Bu delegeler CHP’nin delegeleri. Şimdi siz bu delegeleri ‘meczup’ olarak nitelendirirseniz, o zaman ‘Meczupları delege mi yaptınız?’ diye sorulur. Siyasetçilerimizin, sorumluluk makamında bulunanların söylemlerine dikkat etmesi lazım.”

‘KÜRT MESELESİ ÇALIŞTAYI’: HÜDA PAR’ın düzenlediği “Kürt Meselesine İnsani Çözüm Çalıştayı”na ilişkin bir soruşturmanın söz konusu olup olmadığını sorusuna ise Tunç, şu cevabı verdi: “Anayasa’nın ilk dört maddesiyle ilgili herhangi bir tartışma yapmak söz konusu olamaz. Devletimizin üniter yapısı, milletimizin bölünmez bütünlüğü, bunlar bizim hassas olduğumuz konular. Bu ülkenin bölünmez bütünlüğünü, devletin üniter yapısını biz tartıştırmayız. Bunlar değişmez maddeler. Bu maddelere aykırı bir durum söz konusu olursa bu zaten soruşturma makamlarının vereceği bir karar. Bizim verebileceğimiz karar değil.”