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Bakan Tunç'tan haciz işlemi sırasındaki silahlı saldırıya ilişkin açıklama

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#Yılmaz Tunç#Bakan Tunç#Ankara
Bakan Tunçtan haciz işlemi sırasındaki silahlı saldırıya ilişkin açıklama
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 21, 2025 23:35

Ankara'nın Sincan ilçesinde haciz işlemi sırasında silahlı saldırıya uğrayan avukat yaralandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Ankara ilimizin Sincan ilçesinde bir iş yerinde Ankara Batı İcra Müdürlüğünde görev yapan icra memuru personelimizle birlikte haciz işlemini gerçekleştirdiği sırada silahlı saldırıya uğrayan görevli avukatımıza ve vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Olayla ilgili Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmıştır. Saldırı olayını gerçekleştiren şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam etmekte olup, soruşturma titizlikle sürdürülmektedir."

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#Yılmaz Tunç#Bakan Tunç#Ankara

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