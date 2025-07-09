Bakan Tunç'tan genç avukatlara kredi müjdesi

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Ankara Dikmen Hakimevi'nde 'Avukatların Büro Kurma Giderlerinin Karşılanması İçin Finansman Desteği Dağlanmasına İlişkin İş Birliği Protokolü' imza töreni gerçekleştirildi. Törene, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan, Vakıflar Bankası Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, Kredi Garanti Fonu Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Özegen ve çok sayıda yargı mensubu katıldı. Burada konuşan Bakan Tunç, genç avukatların, mesleğe tutunabilmeleri, güçlü bir başlangıç yapabilmeleri ve özgüvenli bir şekilde ilk adımlarını atabilmeleri için önemli bir programa imza attıklarını ve avukatların yargının kurucu unsuru olduğunu belirterek, "Avukatlık bir kamu hizmetidir. Aynı zamanda serbest bir meslektir. Avukatlarımız aynı zamanda Türk Ceza Kanunu 6'ıncı maddesine göre yargı görevini yapan olarak tanımlanır. O nedenle hakimimiz, savcımız neyse avukatlarımız da yargının üç sac ayağından biri olarak eşit değere sahiptirler. Avukatlarımızın gerek hukuk eğitiminin kalitesi, gerek meslek öncesi eğitimler, gerek meslek sırasında barolarımızın gerçekleştirmiş olduğu eğitim çalışmaları, mesleki kalitenin, savunmanın kalitesinin artması, yargılamanın kalitesinin artması demektir. Bu nedenle genç meslektaşlarımızın mesleğinin başında maddi sıkıntı çekmeden yollarına devam edebilmeleri özellikle yargı bağımsızlığı, savunma hakkı ve hukuk devleti ilkesinin güçlendirilmesi bakımından çok önemlidir" dedi.

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'EĞİTİMİN KALİTESİ ARTACAK'

Bakan Tunç, avukatların savunmanın sesi ve hak arayışının teminatı olduğunu söyleyerek, "Yine özellikle süreç içerisinde uygulamaya koyduğumuz arabuluculuk gibi uzlaştırma gibi konularda avukatlarımız görev almaktadır. 2013'ten beri arabuluculuk uygulamaya başlandı, 7,5 milyon dosya arabulucuların önüne geldi. 5 milyona yakını anlaşmayla sonuçlanmışsa bunda avukatlarımızın büyük bir rolü vardır, başarısı vardır. O nedenle arabuluculuk uygulamasının başarılı olmasının sebebi avukatlarımızdır, arabulucularımızdır. Onlar aynı zamanda hem yargının yükünü hafifletirken hem de toplumsal barışa da hizmet etmektedirler. Hukuk fakültelerinden mezun olan gençlerimizin sayısı her geçen gün artıyor. Hukuk fakültelerimizdeki eğitim kalitesinin daha da artması noktasında fakültelerimizin ve Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Başkanımızla gerçekleştirdiğimiz görüşmeler var. Yargı reform belgesine de bu hususta koyduğumuz hedefler var. Hukuk fakültesine girişteki başarı sıralaması 100 bin olarak bir sene belirlendi. 125 binden 100 bine yükseltilmiş oldu. Böylece Türkiye'nin en başarılı öğrencileri hukuk fakültesini tercih edebilecek. Bu da eğitimin kalitesini daha da arttıracak" ifadelerini kullandı.

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'DEPREM BÖLGESİ İÇİN SINIRLAMA YOK'

Bugün imzalanan protokolün, 7'nci yargı paketinde bulunduğunu vurgulayan Bakan Tunç, "Protokolünü gerçekleştirmiş olduğumuz husus 7. yargı paketinde 7445 sayılı kanunda avukatların büro kurma giderlerinin karşılanması için kredi ve finans kuruluşlarıyla kredi veren kamu kurum ve kuruluşlarınca uygun şartlarda finansman desteği sağlanır hükmü vardı. Tabii bu hükmün uygulanabilirliği noktasında bir yönetmeliğe ihtiyaç duyuldu. Bu mevzuatla ilgili kısımlar aşıldı ve bugünkü aşamaya getirmiş olduk. Bugün imzalanacak protokolle 6 ay ödemesiz dönemli kredi seçeneklerinden sabit ve değişken faizli alternatiflerden piyasadaki faiz oranlarının altında ve teminatsız kredi koşullarından yararlanabilme imkanını bulacak genç meslektaşlarımız. İlk 5 yıl için bunlar belirlendi. 5 yıllık kıdeme sahip avukatlarımız yararlanabilecek. Ancak deprem bölgesinde böyle bir yaş sınırlaması yok. Deprem bölgesinden başvuran tüm meslektaşlarımız bundan faydalanabilecekler. Onlara pozitif ayrımcılık yapmak durumundayız. Verilecek kredi desteğini 3 milyar TL'den 5 milyar TL'ye çıkardık. Savunma hakkını ne kadar güçlendirirsek hukuk devletini güçlendirmiş oluruz. Adil ve bağımsız yargıyı daha da güçlendirmiş oluruz. Süreç içinde avukatlarımıza yeşil pasaport imkanı sağlanmasından görev suçlarında temyiz yolunun açılmasına varıncaya kadar çok önemli düzenlemeleri hayata geçirdik. Tabii biz bunlarla da kalmayacağız. Bundan sonra da hedeflerimiz var. Özellikle e-duruşma kapsamının daha da genişletilmesi, farklı illerdeki duruşmalara bulundukları ofislerinden katılabilmeleri gerçekten büyük bir imkan, büyük bir kolaylık. Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü'müzün yapay zeka ile ilgili çalışmaları başlamış durumda. Yapay Zeka Şube Müdürlüğünü de kurduk. Yine e-celse programı avukatlarımızın cep telefonlarından her dosyaya ulaşabilmesi, dava açabilmesi, dosyaları inceleyebilmesi bakımından sürekli sizlerden gelen taleplere göre de bu programı güncelliyoruz" dedi.

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'GENÇ AVUKATLARIMIZI GÜÇLENDİRMEMİZ LAZIM'

Yargının güçlendirilmesi noktasında önemli hedefleri olduğunu vurgulayan Bakan Tunç, "Ceza adaleti sisteminin etkinliğinin artırılmasına yönelik ve adalete erişimi kolaylaştırmaya yönelik önemli hedefler var. Hukuk ve idari yargı süreçlerinin etkinliğinin arttırılması ve insan karakteri kapasitesinin güçlendirilmesiyle ilgili hedefler var. Bu hedefleri de önümüzdeki plan çerçevesi içerisinde hayata geçirmenin gayreti içerisinde olacağız. Avukatlık Kanununu günlük ihtiyaçlara uygun hale getirmek durumundayız. Koruyucu hukuk uygulamaları önemli. Bu kapsamda bazı iş ve işlemlerin avukatlar aracılığı ile yapılması ile şirketlerin avukat bulundurma zorunluluğunun genişletilmesine ilişkin hedefi yargı reformu strateji belgemize koyduk. Belirli davalarda avukatla temsil zorunluluğu önemli. Bunu da bir hedef olarak koyduk. Avukatların bilgi ve belge temin etmelerine ilişkin yasal yetkileriyle ilgili uygulamadan gelen bazı zorluklar var, kişisel veriler kanunu ile çelişen durumlar var. Buna ilişkin çalışmalarımız olacak. Genç avukatlarımıza, genç stajyerlerimize mesleğin başında staj yaparken onlara bir staj desteğinin sağlaması lazım. Bu konudaki çalışmalarımızı da takip edeceğiz. Zorunlu müdafilik ve vekili gibi diğer avukatlık hizmetlerinden alınan vergilerin azaltılmasıyla ilgili Maliye ve Hazine Bakanlığı'mızla bu konuda görüşmelerimiz devam edecek. Genç avukatlarımızı güçlendirmemiz lazım. Onlar bizim ve adaletin geleceği" diye konuştu.

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Konuşmaların ardından Bakan Tunç, TBB Başkanı Erinç Sağkan, Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih ile Kredi Garanti Fonu Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Başkanı Erdoğan Özegen iş birliği protokolünü imzaladı.