Bakan Tunç’tan Gazze açıklaması: Batı’nın çifte standardı

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Cami önünde bekleyen basın mensuplarına da çikolata ikramında bulunan Bakan Tunç, Gazze ve Filistin’de yaşananlardan dolayı buruk bir bayram geçirdiklerini söyledi: “9 aydan bu yana bir katliam söz konusu, orada 37 binden fazla Filistinli şehit edildi. İsrailli saldırganlar maalesef 16 binden fazla çocuğu katlettiler. 10 binden fazla kadın katledildi ve dünyanın gözü önünde bunlar gerçekleştirildi. Bugün insan hakları diye bas bas bağıran, çocuk hakları diyen, kadın hakları diyen, uluslararası kuruluşların maalesef Filistin ve Gazze söz konusu olduğundan nasıl bir çifte standart içerisinde olduklarını hep beraber görüyoruz. Bunu üzülerek görüyoruz. Biz Türkiye olarak insan haklarını, dünyada hakkı, hakkaniyeti, adaleti savunmaya devam edeceğiz.”