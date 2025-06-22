Bakan Tunç'tan 'Fatih Altaylı' açıklaması

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medyadan gazeteci Fatih Altaylı'nın tutuklanmasına ilişkin açıklama yaptı.

"KARA PROPAGANDA YAPILMASI KESİNLİKLE KABUL EDİLEMEZ"

Bakan Tunç açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bir sosyal medya yayınında “ömür boyu başkanlık” şeklindeki, tamamen uydurulan asılsız bir iddia üzerinden Sayın Cumhurbaşkanımıza “diktatör” iftirasında bulunulması; tarihî gerçeklikten uzak, yalan ve yanlış örneklerle hakaret ve şiddet çağrısı içeren bir kara propaganda yapılması kesinlikle kabul edilemez. Hakaret ve tehdit, hiçbir demokratik hukuk düzeninde düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemez. İfade özgürlüğü; kişilik haklarını, kamu düzenini, milletimizin değerlerini ve devletin anayasal kurumlarını hedef alan saldırıların bahanesi olamaz."

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Gözden Kaçmasın Gazeteci Fatih Altaylı tutuklandı Haberi görüntüle

"HİÇBİR MAKAM YA DA KİŞİ, YARGIYA TALİMAT VEREMEZ"

'Hukuk devleti ilkesinin gereği olarak hiç kimsenin Cumhurbaşkanı'na yönelik diktatörlük gibi çirkin ve yakışıksız ifadelerle hakaret ve tehdit içeren beyanlarda bulunma hakkına sahip olmadığını vurgulayan Bakan Tunç "Tehdit ve hakaret, gazetecilik perdesi arkasına saklanarak meşrulaştırılamaz. Soruşturmayı yürüten savcılık, Anayasa’dan ve kanunlardan aldığı yetkiyle, kişi ve unvan ayrımı gözetmeksizin görevini ifa etmektedir. Hiçbir makam ya da kişi, yargıya talimat veremez. Unutulmamalıdır ki, demokratik toplumlarda eleştiri ile suç arasındaki sınır nettir. Hukukun çizdiği bu sınır aşıldığında, gerekli adlî mekanizmaların devreye girmesinden rahatsız olunmamalıdır." diye konuştu.