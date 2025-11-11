Bakan Tunç'tan Diyarbakır'da 4 işçinin öldüğü olaya ilişkin açıklama

Haberin Devamı

Tunç, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Diyarbakır'ın Kulp ilçesi ile Muş yolu arasında yapılan viyadük inşaatındaki iskelenin çökmesi sonucu hayatını kaybeden işçilere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi.

“ADLİ SORUŞTURMA TÜM YÖNLERİYLE VE TİTİZLİKLE SÜRDÜRÜLMEKTEDİR”

Bakan Tunç, şunları kaydetti:

"Yaşanan üzücü olay hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'taksirle ölüme ve yaralamaya sebebiyet verme' suçundan adli soruşturma başlatılmış olup, bir Cumhuriyet başsavcı vekili ve iki Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Soruşturma kapsamında şu ana kadar 3 şüpheli gözaltına alınmıştır. Olayın nedeni ve sorumlu kişilerin tespitine yönelik olarak aralarında inşaat mühendisi, makine mühendisi, iş sağlığı ve güvenliği uzmanının yer aldığı bilirkişi heyeti oluşturulmuştur. Adli soruşturma tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürülmektedir."