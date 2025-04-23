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Bakan Tunç'tan deprem sonrası açıklama: Ceza infaz kurumlarında olumsuz bir durum yok

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#İstanbul#Deprem#Yılmaz Tunç
Bakan Tunçtan deprem sonrası açıklama: Ceza infaz kurumlarında olumsuz bir durum yok
Oluşturulma Tarihi: Nisan 23, 2025 16:27

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada gerekli kontrollerin yapıldığını, ve adliye binalarında, ceza infaz kurumlarında ve bakanlığa bağlı hizmet binalarında olumsuz bir duruma rastlanmadığını duyurdu.

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen ve çevre illerimizde de hissedilen depremin ardından Adalet Bakanlığımıza bağlı tüm birimlerde gerekli kontroller yapılmıştır.

Adliye binalarımızda, ceza infaz kurumlarımızda ve Bakanlığımıza bağlı hizmet binalarında olumsuz bir duruma rastlanmamıştır.

Adalet hizmetlerimizin sunumunda kesinti olmayıp ceza infaz kurumlarının güvenliği de eksiksiz şekilde sağlanmaktadır.

Ceza infaz kurumlarında bulunan tutuklu ve hükümlülerinin aileleriyle iletişim kurmaları noktasında gerekli kolaylık gösterilmektedir.

Bir kez daha depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Rabbim, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun."

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#İstanbul#Deprem#Yılmaz Tunç

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