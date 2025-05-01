Bakan Tunç’tan DEM’e... Burada top oynamıyoruz

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Dün Meclis’te gazetecilerin sorularını yanıtlayan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, özetle şunları söyledi: “İmralı’nın bir çağrısı oldu. Bu çağrıya henüz cevap verilmiş değil. Tüm kesimlerin özellikle sorumluluk makamındaki kişilerin bu sürece zarar vermemesi lazım. ‘Top iktidarda demek’ ne demek? Burada top oynamıyoruz ciddi bir mesele var. İmralı’nın çağrısı açık, teröristbaşının terör örgütüne yönelik ifadeleri ortada. Terör örgütünün bir an önce kendini feshetmesi, silahları bırakmasına yönelik bir çağrı, şu anda beklenilen bu. Tüm odaklanılan nokta da terör örgütünün kendini feshetmesi.

PAZARLIK SÖZ KONUSU DEĞİL

DEM Parti Grup Başkanvekillerinin talepleri oldu. Cezaevindeki hükümlülerin şartlarıyla ilgili, yine Cezaevi Gözlem Kurulları’nın kararları ve iyi hal şartları ile verdiği kararlarla ilgili birtakım talepler, hasta hükümlü ve tutukluların sağlık şartları ve onların infaz ertelemeleri ile ilgili talepler... COVID düzenlemesinden örgütlü suçların da yararlanabilmesi ile ilgili talepler... Burada bir pazarlık, müzakere söz konusu değil. Bir al-ver süreci söz konusu olamaz. İnfaz düzenlemesi ile ilgili kamuoyunda konuşulan yanlış anlamalar var. Kasten işlenen suçlar bakımından 1.5 yılın altındaki suçlarda konutta infaz olabiliyor. Dolayısıyla zaten 2 yılın altındaki suçlar bakımından koşullu salıverme ve denetimli serbestlik uygulanabildiği için uygulama kabiliyeti yok. Bu eşiği biraz daha artırarak genel bir uygulama, kişilere özel bir uygulama söz konusu değil.”

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DEM PARTİ: AMACIMIZ BARIŞ

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Tunç’u etiketleyerek, “Sayın Bakan, amacımız barış, adalet ve demokrasinin sağlanması. Hepimiz bu konuda sorumluluk üstlenmeliyiz. Hukuk, demokrasi, adalet kelime oyunlarıyla sağlanamaz. Tarihsel bir sorunun çözümü ciddiyet gerektirir. Bakanlığınızı bu tarihsel sorumluluğu üstlenen bir dil ve yaklaşım kullanmaya davet ediyoruz. Siz lütfen görevinizi yapın” dedi.