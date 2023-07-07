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Bakan Tunç'tan Covid-19 izninde hükümlülerle ilgili çok önemli açıklama

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#Yılmaz Tunç#Covid-19#Denetimli Serbestlik
Bakan Tunçtan Covid-19 izninde hükümlülerle ilgili çok önemli açıklama
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 07, 2023 23:51

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç "31 Temmuz 2023 tarihi itibarıyla Covid-19 izninde bulunan hükümlülerden denetimli serbestliğe ayrılmalarına 5 yıl veya daha az süre kalanlar, tekrar cezaevine dönmeyecek ve kalan sürelerini denetimli serbestlik altında infaz edecektir." açıklamasında bulundu.

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bugün kabul edilen kanun teklifine göre;

31/7/2023 tarihi itibarıyla Covid-19 izninde bulunan hükümlülerden denetimli serbestliğe ayrılmalarına 5 yıl veya daha az süre kalanlar, tekrar cezaevine dönmeyecek ve kalan sürelerini denetimli serbestlik altında infaz edecektir.

31/7/2023 tarihi itibarıyla kapalı ceza infaz kurumunda bulunan ve cezasının belirli bir süresini bu kurumlarda geçiren hükümlüler ise iyi halli olmak şartıyla 3 yıl daha erken açık ceza infaz kurumuna ayrılabilecektir.

Ayrıca, bu hükümlüler cezalarının süresine göre en az 3 ay açık ceza infaz kurumunda kalmak şartıyla 3 yıl daha erken denetimli serbestliğe ayrılabilecektir.

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#Yılmaz Tunç#Covid-19#Denetimli Serbestlik

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