Gündem Haberleri

Bakan Tunç'tan Avrupa Konseyi Adalet Bakanları Konferansı'nda Gazze açıklaması: Hukuksuzluğa engel olmalıyız

#Avrupa Konseyi#Yılmaz Tunç#Gazze
Oluşturulma Tarihi: Eylül 19, 2025 12:00

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Avrupa Konseyi Adalet Bakanları Konferansı'nda yaptığı açıklamada "Dünyanın gözleri önünde Gazze’de insanlık dramı yaşanmaktadır. Adalete hukuka inanan bizler bu hukuksuzluğa engel olmalıyız" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Dünyanın gözleri önünde Gazze’de insanlık dramı yaşanmaktadır. Bir soykırım işlenmektedir. 65 binden fazla insanın öldürüldüğü bir ortamda insan haklarından bahsetmek mümkün olabilir mi. Kim koruyacak çocukları, kadınları, masum insanları. Onları adaletin dili olan uluslarası hukuk koruyacak. En önemlisi insanlığın sarsılmaz onuru koruyacak. Adalete hukuka inanan bizler bu hukuksuzluğa engel olmalıyız.

Temel insan hakları ilkeleri her insan için geçerlidir ve her zaman geçerli olmalıdır. Filistin halkının meşru haklarının korunması insanlığın temel gereğidir. Herhangi bir yerdeki adaletsizlik her yerde adalete yönelik tehdittir. Adaletin ve insan onurunun korunması sınır tanımaz tanımamalıdır. Türkiye olarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde her zaman adaletin hakkın ve hakikatin yanında olmaya devam edeceğiz. 

