×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Adliye soygunundan sonra Bakan Tunç'tan 'sıkı denetim' talimatı

Güncelleme Tarihi:

#Adalet Bakanlığı#Bakan Tunç#Yılmaz Tunç
Adliye soygunundan sonra Bakan Tunçtan sıkı denetim talimatı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 04, 2025 21:06

Adalet Bakanlığı’ndan, Büyükçekmece ve Adalar adliyelerinde ortaya çıkan adli emanet bürolarındaki zimmet olaylarının ardından Bakan Yılmaz Tunç’un talimatıyla 81 ildeki büroların sıkı denetime tabi tutacağı açıklaması yapıldı.

Haberin Devamı

Adalet Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Bakanlık Büyükçekmece ve Adalar adliyelerinde ortaya çıkan adli emanet bürolarındaki zimmet olaylarının ardından harekete geçti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un talimatıyla, İstanbul’daki adliyelerde meydana gelen olayların incelenmesi için Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığınca dört başmüfettiş görevlendirildi.

Gözden KaçmasınAdliye soygununun görüntüleri ortaya çıktı Altın ve gümüşü böyle çıkarmışAdliye soygununun görüntüleri ortaya çıktı! Altın ve gümüşü böyle çıkarmışHaberi görüntüle

ÜLKE GENELİNDE DENETİMLER ARTIRILACAK

Adalet Bakanlığı'nın belirli aralıklarla yürüttüğü denetim faaliyetleri, Bakan Tunç’un talimatı doğrultusunda artık daha sık, geniş kapsamlı ve yoğun şekilde gerçekleştirilecek. Bu çerçevede yalnızca Büyükçekmece ve Adalar değil, 81 ildeki tüm adliyelerde bulunan adli emanet büroları sıkı bir denetime tabi tutulacak. Adli emanet süreçlerinde kusuru, ihmali veya sorumluluğu bulunanlar hakkında adli ve idari işlemler gecikmeksizin yapılacak.

Haberin Devamı

Büyükçekmece ve Adalar’daki soruşturmalar kapsamında şu ana kadar 2 kişi tutuklandı. Yurtdışına kaçtığı tespit edilen 2 şüpheli hakkında da yakalama kararı çıkarıldı. Soruşturmalar titizlikle sürdürülüyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Adalet Bakanlığı#Bakan Tunç#Yılmaz Tunç

BAKMADAN GEÇME!