Bakan Tunç'tan '11'inci Yargı Paketi'yle ilgili açıklama: Kovid düzenlemesi bir af değil

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 11. yargı paketiyle ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

11. Yargı Paketi'nin Meclis Adalet Komisyonu'nda görüşmelerine başlanacak.

Toplumsal huzuru tahkim etmeye yönelik önemli maddeler var. Bunlardan birisi çocukların korunması. Çocukların suçtan korunmasıyla ilgili özellikle örgüt faaliyetleri kapsamında çocukların suçta kullanılması durumunda cezaların artırılmasına yönelik önemli bir düzenleme. Gerek suça sürüklenen çocuklarla ilgili gerek çocuk mağdurlarla ilgili kapsamlı bir çalışma yapılacak.

Bunun dışında meskun mahallerde silah atma, düğünlerde, nişanlarda, asker uğurlamalarında silah kullanımı durumunda ceza daha ağır hale geliyor. Trafikte yol kesme durumu var. Bilişim suçlarıyla ilgili önemli düzenlemeler var.

"KOVİD DÜZENLEMESİ BİR AF DEĞİL"

Kovidle ilgili bir düzenleme var. Kovid düzenlemesi yanlış anlatılıyor. Bu bir af değil. Burada özellikle suç tarihi bakımından aynı durumda olan kişilerin aynı yaptırıma tabi tutulmasıyla ilgili bir talep söz konusuydu. 2020 yılında yapılan düzenlemede bazı suçlar istisna edilerek denetimli serbestlik 1 yıldan 3 yıla çıkarılmıştı. Sonrasında 2023 Temmuz'a kadar iki ayda bir kovid izni uzatılmıştı. 31 Temmuz 2023'e geldiğimizde dışarıdaki hükümlülerden cezasının koşullu salıverilmesine 5 yıl kalanlar cezaevlerine dönmemişti. Bunlardan kimler yararlanmıştı; cezaevinde bulunanlar cezaları kesinleşenler ama aynı tarihte suç işleyen ya da daha önce suç işleyip yargılaması devam edenler yararlanamamıştı. Burada takdir milletvekillerinin. En doğru düzenleme yapılacaktır.