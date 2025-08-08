Bakan Tunç'dan İsrail'e çok sert tepki: Bu sözde bir karar

Haberin Devamı

Bakan Tunç, Bolu'da yaptığı açıklamada Grand Kartal yangınına ilişkin, " Yangında hayatını kaybedenlere bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Otel yangınıyla ilgili gerekli yargı süreci devam ediyor. İTÜ'den bilirkişiler görevlendirildi. Birileri yargıdan kaçırıldı dendi. Kaçırılmadı. İTÜ raporu sonucu sorumlular belirlendi. Yargılama devam ediyor. Birtakım dezenformasyonlar yapıldı ama böyle bir durum söz konusu değil. Kim sorumluysa 78 canın hesabını vermeli. Bağımsız ve tarafsız yargı görevini yapacak." ifadelerini kullandı.

Tunç İsrail'i skandal kararına tepki gösteri ve şunları söyledi;

"İsrail terör devleti. Ona devlet demek mümkün değil. Sözde bir karar. Uluslararası hukuku hiçe sayıyor. Soykırım politikası izliyor. Hukuk kuralların hiçbirine uymayan bir devlet, İsrail. 7 Ekim'den bu yana da dünyanın gözü önünde, dünya tarihinin en büyük soykırım işlenirken batılı ülkeler İsrail'e destek verdiler. İsrail bunlardan destek buldu. Tabi 7 Ekim'den bu yana 61 binden fazla Filistin şehit edildi. Bunların yarıdan fazlası kadın ve çocuklardan oluşuyor. Kadın haklarını savunanlar, çocuk haklarını savunanlar maalesef bu zulüm karşısında, bu soykırım karşısında sessiz kaldıklarını görüyoruz. 200'den fazla gazeteci şehit edildi. Basın özgürlüğü diye bas bas bağıranların hiç ortada Filistin söz konusu olunca nasıl bir çifte standart içerisinde olduklarını görüyoruz.

Uluslararası Adalet Divanı'nda başlayan bir dava var. Birleşmiş Milletler Savaş Suçları ihlali Türkiye'nin de katıldığı bir dava. Bu davada Uluslararası Adalet Divanı divanına randevu verdi. Burada soykırımın önlenmesi, insani yardımların yapılması reyli tedbir kararı bir karar alındı. Bu tedbir kararlarının icra edilmesi lazım. Kim icra edecek? Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi icra edecek. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ateşkes önergelerini reddeden ve hatta insani yardım önergelerini bile reddeden bir yapı. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde başsavcı, Netanyahu ve diğer katillerle ilgili yakalama kararı çıkardı. Tutuklama talep etti, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin başsavcısı talep ediyor. Ama maalesef bu talep ülkelerden kabul vermedi. İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri Meclisi'nde ayakta alkışlandı yakalama talep edilen bir kişi. Maalesef Uluslararası sistem işlemiyor. Uluslararası kurumkar etkisiz. Sayın Cumhurbaşkanımız uzun yıllardan bu yana "Uluslararası sistemin revizyona tabi tutulması gerekir. Bu sistem insanlığın sorunlarına cevap vermiyor. Bu sistem adil değil, dünya beşten büyüktür" derken bunlara işaret ediyor. Bugünlere insanlığın sorunlarına çözüm üretecek mekanizmaların kurulması istiyor.

Bu liderlerin sayısı artması lazım. Türkiye olarak mazlumun hakkını savunmaya devam edeceğiz. Soykırımı gerçekleştirenleri lanetliyoruz. Bosna'da soykırım yapan katiller nasıl hesap vermişse bunlar da günü gelecek bu cezayı çekecekler."