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Bakan Tunç: Yargıyı tehdit etmek kimsenin haddi değildir

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#Yılmaz Tunç#Ahmet Özer#Esenyurt Belediyesi
Bakan Tunç: Yargıyı tehdit etmek kimsenin haddi değildir
Oluşturulma Tarihi: Ekim 31, 2024 22:18

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında yürütülmekte olan adli soruşturma ile ilgili olarak yargı mensuplarının hedef gösterilmesine tepki gösterdi.

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Bakan Tunç sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Esenyurt Belediye Başkanı hakkında yürütülmekte olan adli soruşturma ile ilgili olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı ve yargı mensuplarının hedef gösterilerek tehdit edilmesi ve etki altına alınmaya çalışılması asla kabul edilemez.

Türkiye Cumhuriyeti bir Hukuk Devletidir. Yargıyı tehdit etmek kimsenin hakkı da haddi de değildir.

Anayasamızın 138. maddesine göre; Hakimler, görevlerinde bağımsızdırlar. Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat veremez.

Başlatılan bir soruşturma veya kovuşturma kesin hükümle sonuçlanıncaya kadar, savcı, hâkim ve mahkemeleri etkilemek amacıyla alenen sözlü veya yazılı beyanda bulunmak suretiyle adil yargılamayı etkilemeye çalışmak Hukuk Devleti ile bağdaşmaz.

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Bağımsız yargıya müdahale anlamına gelen bu tür çirkin söylem ve davranışlar Hukuk Devletinde asla korunamaz.

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#Yılmaz Tunç#Ahmet Özer#Esenyurt Belediyesi

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