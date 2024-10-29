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Bakan Tunç 'toplumda rahatsızlık oluşturuyor' diyerek açıkladı: Trafik magandalarına caydırıcı cezalar geliyor

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#Adalet Bakanlığı#Yılmaz Tunç#Yargı Reformu
Bakan Tunç toplumda rahatsızlık oluşturuyor diyerek açıkladı: Trafik magandalarına caydırıcı cezalar geliyor
Selçuk Böke
Oluşturulma Tarihi: Ekim 29, 2024 12:00

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, önümüzdeki günlerde açıklanması beklenen Yargı Reformu Strateji Belgesi’nin detaylarını anlattı. Yargı Reform Strateji Belgesi’nin kapsamının oldukça geniş olacağını belirten Tunç, cezasızlık algısını değiştirecek düzenlemeler yapılacağına dikkat çekti. 2 yılın altında ceza alanların da cezaevine gireceğine işaret eden Tunç, Trafik güvenliğini ihlal, ruhsatsız silah taşıma gibi toplumda rahatsızlık oluşturan suçların da ceza alt ve üst sınırlarının caydırıcılık açısından tekrar değerlendirilebileceğini söyledi. Tunç ayrıca, “Suç kaydının savcı tarafından görülebilmesini sağlamak lazım. Savcı sadece sabıka kaydı görüyor. GBT’yi de görürse ona da imkan vermek gerekebilir” dedi.

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Beştepe’de yapılan Kabine toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Tunç şunları söyledi.

“2 yıl ceza alan 1 yıl koşullu salıverme, 1 yıl da denetimli serbestlik hiç yatarı yok. Biz diyoruz ki, şimdi burada bir oran getirelim; 2 yılın altındakiler de cezaevinde belli bir süre kalabilsin. O da oranla olacak, 1 ay ceza alan daha az, 2 ay ceza alan biraz daha fazla, 3 ay ceza alan biraz daha fazla…

DAHA CAYDIRICI OLACAK

Yargı Reformu Strateji Belgesini tamamladık. Cumhurbaşkanımız önümüzdeki günlerde açıklar. Toplumda rahatsızlık oluşturan suçlar var; trafik güvenliğini ihlal, trafikte telefonla konuşma gibi özellikle trafikte şerit değiştirenler, ruhsatsız silahlar… onlarla ilgili ceza mevzuatında bir takım alt sınırlar, suçların üst sınırları özelikle tekrar değerlendirilebilir. Epey bir kapsamlı bir paket olacak. Daha caydırıcı olacak. Uzun süren duruşmaları sona erdirecek yargıyı hızlandıracak düzenlemeler olacak.

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SAVCININ GBT’Yİ DE GÖRMESİ GEREKİR

Tutuklamaya karar verirken, caydırıcılık açısından kamu düzenini bozan, suçun işleniş şekli, sanığın geçmişteki suç işleme eğilimi tüm bunların göz önünde bulundurması lazım. Buna da imkan veren bir düzenleme. Suç kaydının savcı tarafından görülebilmesini sağlamak lazım. Savcı sadece sabıka kaydı görüyor. GBT’yi de görürse ona da imkan vermek gerekebilir.

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SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI

(TUSAŞ saldırısıyla ilgili sosyal medyada yanıltıcı paylaşımlar ve terör propagandası yapanlar) Paylaşımlarında ile ilgili 9 ilde tespit edilen 30 kişi vardı, hem de rehine şeklinde görüntüleri paylaşanlarla ilgili soruşturma açıldı. Sosyal medyada dezenformasyonla mücadele devam ediyor. Pek çok hesaba erişim engellendi.

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#Adalet Bakanlığı#Yılmaz Tunç#Yargı Reformu

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