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Bakan Tunç: Yargı Reformu Strateji Belgesi'ni vatandaşlarımızın önerisine açtık

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#Yılmaz Tunç#Adalet Bakanlığı#Yargı Reformu Strateji Belgesi
Bakan Tunç: Yargı Reformu Strateji Belgesini vatandaşlarımızın önerisine açtık
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 30, 2024 15:59

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yargı Reformu Strateji Belgesi'ni vatandaşların görüş ve önerisine açtıklarını duyurdu.

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yazılı açıklama ile Yargı Reformu Strateji Belgesi'ni vatandaşların görüş ve önerisine açtıklarını belirtti. Yeni Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde önemli hedefler olacağını aktaran Tunç, "Eylül sonu gibi Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kamuoyuyla paylaşmasından sonra yasamasıyla, yürütmesiyle, yargısıyla her kesim üzerine düşeni inşallah yaparak o hedefleri gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

Strateji Belgesi ile ilgili Adalet Bakanlığının internet sürümünde yeni bir web sitesi açıldığını vurgulayan Bakan Tunç, "Tüm vatandaşlarımızın görüşleri bizim için önemli. Yargıyla ilgili karşılaştıkları problemleri, görüş ve önerilerini bizlere gönderebilirler. Bu anlamda yargı reformuyla ilgili biz Adalet Bakanlığının sayfasında ilgili bir web sayfası açtık. Oradan görüşlerini ifade edebilirler. https://yargireformu.adalet.gov.tr/ adresinden 85 milyon tüm vatandaşlarımız yurt içinden, yurt dışından yargıyla ilgili görüşlerini bu sayfaya bildirebilirler. Yargı Reformu Strateji Belgesi ile demokrasiyi daha da güçlendirmeye, hak ve özgürlükleri daha çok geliştirmeye ve genişletmeye yönelik hedef ve faaliyetlerimizi milletimize taahhüt edeceğiz" dedi.

 

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#Yılmaz Tunç#Adalet Bakanlığı#Yargı Reformu Strateji Belgesi

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