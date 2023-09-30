×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Bakan Tunç: Yargı bağımsız

Güncelleme Tarihi:

#Yılmaz Tunç#Gezi Parkı Davası#Yargıtay
Bakan Tunç: Yargı bağımsız
Oluşturulma Tarihi: Eylül 30, 2023 07:00

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yargıtay’ın Gezi Parkı davası kararına yönelik eleştirilere “Yargı bağımsız. Yargı kararları eleştirilebilir; ancak yargı kararları üzerinden özellikle yargının tamamını töhmet altında bırakabilecek, hakarete varan cümlelerle saldırırsanız orada Anayasa’nın 138’inci maddesini hatırlatmak gerekir” diye yanıt verdi.

Haberin Devamı

Tunç şöyle devam etti: “Hukuk devletinde sokakları ateşe verenlerin, insanları öldürenlerin, onları tahrik edenlerin hesabı sorulmayacak mı? Gezi’nin ne olduğunu bu millet gördü. Orada 2 ağaç bahane edilerek sokakları ateşe verenlerle ilgili yargı sürecinin haksız bir yargılama olduğunu nasıl söyleyebilirsiniz? Ve bunu söylerken de ‘Talimatla karar verdiler’ diyerek yargıya hakaret ederseniz, burada siz yargı bağımsızlığına, tarafsızlığına saygı duymuyor, hukuk devletini benimsemiyorsunuz demektir.”            

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Yılmaz Tunç#Gezi Parkı Davası#Yargıtay

BAKMADAN GEÇME!