Bakan Tunç: Yargı bağımsız

Haberin Devamı

Tunç şöyle devam etti: “Hukuk devletinde sokakları ateşe verenlerin, insanları öldürenlerin, onları tahrik edenlerin hesabı sorulmayacak mı? Gezi’nin ne olduğunu bu millet gördü. Orada 2 ağaç bahane edilerek sokakları ateşe verenlerle ilgili yargı sürecinin haksız bir yargılama olduğunu nasıl söyleyebilirsiniz? Ve bunu söylerken de ‘Talimatla karar verdiler’ diyerek yargıya hakaret ederseniz, burada siz yargı bağımsızlığına, tarafsızlığına saygı duymuyor, hukuk devletini benimsemiyorsunuz demektir.”