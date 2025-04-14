×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Bakan Tunç, DEM Parti heyetiyle görüşecek

Güncelleme Tarihi:

#Bakan Yılmaz Tunç#DEM Parti#Adalet Bakanlığı
Bakan Tunç, DEM Parti heyetiyle görüşecek
Oluşturulma Tarihi: Nisan 14, 2025 12:02

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti heyetiyle 18 Nisan Cuma günü saat 14'00'te bir araya gelecek.

Haberin Devamı

Adalet Bakanlığı, DEM Parti heyetiyle yapılacak görüşmeye ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Adalet Bakanımız Yılmaz Tunç, DEM Parti heyetiyle cuma günü saat 14'00'te görüşecektir" denildi. DEM Parti ise Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile yapılacak görüşmede heyette İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Van Milletvekili Perin Buldan, grup başkanvekilleri Sezai Temelli ve Gülistan Kılıç Koçyiğit'in yer alacağını duyurdu.

"GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİ YAPILACAK"

DEM Parti Grup Başkanvekili Koçyiğit, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında görüşme ile ilgili, "Bu hafta İmralı heyetimiz, Sayın Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile bir görüşme gerçekleştirecekler. Bu görüşmede aslında sürecin yasal meseleleri, Ceza İnfaz Hukuku ve diğer başlıklara dair bir görüş alışverişi yapılacak; ama tabii ki sürecin daha detaylı bir şekilde ilerleyebilmesi için Meclis'in rol üstlenmesi ve sürecin gerçekçi bir yasal zemininin oluşmasına ihtiyaç var. Halihazırda bu yasal zeminden uzaktayız, bu yasal zeminden yoksun bir şekilde süreç ilerletilmeye çalışılıyor" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Koçyiğit, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın çalışma koşullarının düzeltilmesi gerektiğini belirterek, 'umut hakkı' ile ilgili kanun teklifini de TBMM'ye sunduklarını söyledi.

İLGİLİ HABERErdoğan DEM Parti heyetini kabul ettiErdoğan DEM Parti heyetini kabul ettiHaberi görüntüle

DEM HEYETİ, ERDOĞAN'LA GÖRÜŞMÜŞTÜ

DEM Parti heyeti, geçen hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmüştü. Görüşmeye MİT Başkanı İbrahim Kalın, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ile DEM Parti'den Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan katılmıştı. Beştepe'deki görüşme 1 saat 25 dakika sürmüştü.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bakan Yılmaz Tunç#DEM Parti#Adalet Bakanlığı

BAKMADAN GEÇME!