Bakan Tunç: ’Umut Hakkı’ mevzuatta yok

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, önceki akşam Ankara Hâkimevi’nde basın kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi, soruları yanıtladı. Tunç, özetle şunları söyledi:

KONGRE YÖNETEMEZ: “Şu anda bizim konuşacağımız konu, terörün kendini feshetmesi, silahları bırakması. Bizim şu anda tüm odaklandığımız konu bu. Bu çağrıda herhangi bir şart, herhangi bir koşullu salıverme veya bir ‘Umut Hakkı’ talebi söz konusu değil. Burada terör örgütü elebaşının örgüte yönelik bir çağrısı var. Burada muhatap devlet değil, muhatap örgüt. Nasıl kongre topluyorlarsa toplayıp, kendileri örgütü feshedecekler. Hükümlü olan Öcalan dışarı çıkıp kongre yönetemez. İmralı’nın çağrısında bir şart söz konusu değil. Diğer konularla ilgili henüz herhangi bir çalışma da yok.

KOŞULLU SALIVERİLMESİ YOK: (Örgütün feshedilmesi durumunda, PKK terör örgütü üyelerinin durumu ne olacak) Bundan sonraki adımlar ne olabilir şekilde şimdiden bir tartışma doğru değil. (Af iddiaları) Oradaki husus tamamen COVID izni süreciyle ilgili. Bu yönde müracaatlar, talepler oldu. Bu talepler doğrultusunda bir düzenleme olabilir. Buradan bir af geliyor değerlendirmesi yapmak doğru değil, gündemde af söz konusu değil. Umut hakkı bizim mevzuatımızda, kanunlarımızda olan bir konu değil. Ölüm cezasından çevrilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının koşullu salıvermesinin olmadığına dair Ceza İnfaz Kanunu’nda özel bir hüküm yer alıyor.”

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ÖCALAN MEKTUP GÖNDEREBİLİR

- Bakan Tunç “Bizim ceza infaz mevzuatımızda hükümlülerin yakınları ile görüşebilmesi, dışarı ile nasıl temas edeceği belli şartlara bağlı” diyerek şöyle devam etti: “Mektup gönderebilir, telefon ile görüşebilir. Ama bir video ile canlı bağlantı ile temas kurması söz konusu değil. Nevruzu kutlamak için bir mektup gönderecekse zaten o mektup bu çağrının ruhuna uygun olması lazım. Dolayısıyla bunun sınırlarını aşmayan bir mesaj olabilir.”