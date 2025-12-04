Bakan Tunç: Tuzaklara karşı uyanık olmaya devam edeceğiz

Haberin Devamı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, çeşitli ziyaret ve programlar kapsamında Bayburt’a geldi. Bayburt Valiliği’ni ve Bayburt Belediyesi’ni ziyaret eden Bakan Tunç, Bayburt Adalet Sarayı’nın temel atma törenine katıldı. Burada konuşan Bakan Tunç, “Geçen sene tam bu zamanda Sayın Valimiz, milletvekillerimiz ve Bayburt eşrafı geldiler. Hep beraber Bayburt’a yeni bir adliye binası istiyoruz dediler. Biz de ‘Bayburt için ne yapsak azdır’ dedik ve yatırım programına aldık. İhale süreçlerini tamamlayarak temelini atalım’ dedik. İnşallah süresinden de önce bitirerek 2027 yılının ilk aylarında inşallah yeniden temel atma töreninde sizlerle buluşmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

‘391 MÜSTAKİL ADLİYE SARAYIMIZ OLDU’

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye’de 391 müstakil adliye sarayının olduğunu kaydederek, “Adaletin tecelli edeceği mekanlar önemli. Adaletin vakarına uygun inşa edilmesi lazım; adalet, mülkün temelidir. Toplumsal barışın ve huzurun teminatıdır. Hz. Mevlana’nın deyişiyle adalet, her şeyi yerli yerine koymaktır. Herkese, hakkını gecikmeksizin vermektir. Haklının sesini duyabilmektir. Haksızın, sesi ne kadar çok çıkıyorsa da o gürültünün içerisinde haklının cılız sesini duyabiliyorsak adaleti tecelli ettirebiliyoruz demektir. Bu denli yüce bir kavram ve adaletin tecelli edebileceği vakarına uygun mekanların inşa edilmesi lazım. Tabii, adaletin tecelli edebilmesi için mekanlar ve içerisindeki teknolojik imkanlar da yetmez. Bu konuda büyük mesafe aldık; 391 müstakil adliye sarayımız oldu. Bayburt ile 392, 393 diye devam edecek. Geçmişte merdiven altlarında, köhne binalarda duruşmalar yapıldı. Ülkemiz bunlardan kurtuldu. 23 yılda neredeyse çeyrek asrı geride bıraktık. 80 yıldan bu yana uygulanan dışarıdan çevirdiğimiz; İtalya’dan, Fransa’dan, İsviçre’den aldığımız temel kanunların hepsini yeniledik. Kendi akademisyenlerimiz ve Millet Meclisimiz bu kanunları milletimizin ruhuna uygun hale getirdi” diye konuştu.

Haberin Devamı

‘TÜRKİYE YÜZYILI’NI ADALETİN DE YÜZYILI YAPACAĞIZ’

Türkiye Yüzyıl’ını adaletin de yüzyılı yapma gayreti içerisinde olduklarını belirten Bakan Tunç, “Bir taraftan mevzuatımızı geliştirmeye ve iyileştirmeye devam ediyoruz. Diğer yandan yargının fiziki ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Diğer yandan da hakim ve savcılarımızın gerek konut ihtiyacını gerekse özlük haklarıyla ilgili birçok çalışmayı sayın Cumhurbaşkanımızın destekleriyle karşılamaya devam ediyoruz. Hedefimiz; tarafsız, bağımsız yargımızın adalet hizmetleri noktasında milletimizin memnuniyetini en üst noktaya çıkarabilmesi için çalışıyoruz. Çok mesafeler aldık, alacağımız çok mesafeler var. Türkiye Yüzyıl’ını adaletin de yüzyılı yapma gayreti içerisinde çalışmalarımızı tüm yargı teşkilatımızla, ilk derecesinden yüksek yargısına varıncaya kadar büyük bir gayret içerisinde sürdürüyoruz” dedi.

Haberin Devamı

‘TERÖR OLMASAYDI DÜNYADA DAHA GÜÇLÜ OLACAKTIK’

Bakan Tunç, ‘Terörsüz Türkiye’ için mücadelenin devam ettiğini de aktararak, “Bu noktada süreci sabote etmek isteyenler, bu sürecin kalıcı olmasını istemeyenler, geçmişte olduğu gibi yine terörün hortlamasını isteyenler elbette ki Türkiye'nin, milletimizin aleyhinde tuzak kurmak isteyenler olabilir. Biz bu tuzaklara karşı uyanık olmaya devam edeceğiz. Milletimizin menfaatine olan konuları ele almaya, bir bir çözmeye devam edeceğiz. Milletimiz ne istiyorsa onu yapacağız. Şehit ailelerimizi incitecek, onları rencide edecek hiçbir adım bugüne kadar atmadık, bundan sonra da atmayacağız. Hedefimiz; demokratik, sivil, katılımcı bir anayasayı inşallah hep beraber gerçekleştirmek. Bütün talebimiz ve milletimizin de isteği, mecliste bir uzlaşmanın sağlanmasıdır. ‘Türkiye Yüzyılı’ diyoruz. Cumhuriyetimizin 100 yılını geride bıraktık. İkinci yüzyıla başladık. İnşallah biz uzlaşma sağlanırsa, büyük bir toplumsal sözleşme ile Türkiye Yüzyıl’ının başlangıcında bir adım atılması Türkiye’nin ve milletimizin menfaatine olacak. Bu süreci tabii terörden arınmış bir şekilde, ‘Terörsüz Türkiye’ ile inşa edeceğiz. 41 yıldan bu yana mücadele ettik, trilyonlarca ekonomik kayıplarımız oldu. Bugün 23 yıldan bu yana konuştuğumuz eserleri terör olmasaydı yıllar önce gerçekleştirecektik. Dünyada daha güçlü olacaktık. Türkiye’nin güçlü olmasını istemeyen küresel güçler, aramız fitne soktular ve bizi terör belası ile meşgul olmamızı sağladılar. Binlerce şehit verdik. Büyük acılar yaşadık. Artık yaşamayalım. Cumhurbaşkanımız büyük mücadele veriyor” diye konuştu.