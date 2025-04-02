Bakan Tunç: Tutuklu ve hükümlüler devlete emanet

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Tunç, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, bazı basın organları ve sosyal medya mecralarında Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndaki tutuklu ve hükümlüler hakkında asılsız iddiaların dolaşıma sokulduğunu belirtti. Tutuklu ve hükümlülerin devlete emanet olduğunu ifade eden Tunç, “Ceza infaz kurumlarında bulunan herkes, insan onuruna yakışır, hukuk devleti ilkelerine uygun ve uluslararası standartlara dayalı şekilde muamele görmektedir. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturmalar kapsamında tutuklanan bazı kişilere yönelik aile görüşmeleri, sağlık, hijyen, barınma ve diğer temel hakların engellendiğine dair iddialar gerçeği yansıtmamaktadır” dedi.

DENETİMLERE AÇIK

Bu hakların yasal güvence altında olduğunu belirten Tunç, şunları kaydetti: “Aksi bir durum asla söz konusu değildir. İşkence ve kötü muamele yapıldığına yönelik iddialar gerçek dışıdır, vicdan ve izandan yoksun iftiralardır. Mesnetsiz iddialar devletimizi, adalet sistemimizi ve infaz kurumlarımızı itibarsızlaştırmayı hedefleyen karanlık bir propagandanın parçasıdır. Türk ceza infaz sistemi, ulusal ve uluslararası bağımsız denetimlere açık, şeffaf ve insan onurunu en üst düzeyde tutan bir yapıya sahiptir.”

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BOYKOT ÇAĞRISINA SORUŞTURMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, geleneksel ve sosyal medya üzerinden ‘boykot’ çağrısı yapanlar hakkında re’sen soruşturma başlattı. Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından CHP Lideri Özgür Özel, tüketim boykotu çağrısında bulunmuştu. Özel’in çağrısını destekleyenler de sosyal medyadan paylaşım yapmıştı. Bazı hesaplardan da “2 Nisan’da satın alım yapmıyoruz’ paylaşımları yapılmıştı. Başsavcılık, ‘boykot’ çağrıları ve ayrıştırıcı söylemlerde bulunulduğu iddiasıyla “Nefret ve ayrımcılık”, “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlarından re’sen soruşturma başlattı. Savcılık ayrıca, bazı işyerlerine fiziksel ve sözlü şiddet iddialarına yönelik soruşturmayı da bu soruşturma ile birleştirdi.