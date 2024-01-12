Bakan Tunç: Türkiye'nin en büyük adalet sarayını yapıyoruz

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Bakan Tunç, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

Binaların tek çatı altında toplanması için uzun süredir projemiz vardı. Sayın cumhurbaşkanımız yeni binanın başlatılması talimatını verdi. Yapım ihalesini 8 Aralık'ta tamamladık. Çalışma başladı. Ankara adliyemiz 40 ay gibi bir sürede tamamlanmış olacak. Yatay mimari şeklinde olacak. Zemin üstünde 3, altında 2 kat olacak.

1107 HAKİM VE SAVCI GÖREV ALACAK

Adliye binamız Türkiye'nin en büyük kapalı alanına sahip adliye olacak. 2 bin 640 araçlık otoparkı olacak. Özellikle yeşil bina dediğimiz, üzerinde güneş panelleri olarak tasarlandı. Dünyanın da en büyük adalet sarayı olacak. Hakim ve savcılarımız vatandaşların etkin şekilde hizmet almasını sağlamış olacak. 6 binada yargı hizmeti sürdürülüyor, bu hem avukat, hem hakim savcı hem de vatandaşlar için zor. 1107 hakim ve savcı görev yapacak burada.