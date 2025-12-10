×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Bakan Tunç, Türkiye'nin Avrupa Konseyi Daimi Temsilciliği'ni ziyaret etti

Güncelleme Tarihi:

#Adalet Bakanı Yılmaz Tunc#Avrupa Konseyi#Uluslararası Hukuk
Bakan Tunç, Türkiyenin Avrupa Konseyi Daimi Temsilciliğini ziyaret etti
Oluşturulma Tarihi: Aralık 10, 2025 21:42

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye'nin Avrupa Konseyi Daimi Temsilciliği'ne ziyarette bulundu.

Haberin Devamı

Bakan Tunç, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Fransa'daki temasları kapsamında Avrupa Konseyi nezdinde Türkiye'nin Daimi Temsilciliği'ni ziyaret ettiklerini belirtti.

Paylaşımında, ziyarete ilişkin fotoğraflara da yer veren Tunç, şunları kaydetti:

"Uluslararası hukuk alanında ülkemizi temsil eden değerli hukukçularımızla bir araya gelerek Avrupa Konseyi organlarında yürütülen çalışmalara ilişkin görüş alışverişinde bulunduk. Türkiye olarak, adaletin evrensel ilkelerini her zaman önceleyerek tüm platformlarda hukukun üstünlüğüne, insan haklarına ve adalete erişimi güçlendiren çalışmalara aktif katkı sunmaya, uluslararası işbirliğini kararlılıkla geliştirmeye devam edeceğiz."

Haberle ilgili daha fazlası:
#Adalet Bakanı Yılmaz Tunc#Avrupa Konseyi#Uluslararası Hukuk

BAKMADAN GEÇME!