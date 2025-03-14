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Bakan Tunç: Terörsüz Türkiye'nin şafağındayız

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#Yılmaz Tunç#Van#Adalet Bakanlığı
Bakan Tunç: Terörsüz Türkiyenin şafağındayız
Oluşturulma Tarihi: Mart 14, 2025 14:25

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Van'da düzenlediği basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Terörsüz Türkiye sürecini değerlendiren Tunç, "Bu konuda da herkese görev düşüyor. Bin yıllık kardeşliğimize saplanan hançer çıkarılacak." dedi.

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Bakan Tunç'un konuşmasından satır başları şöyle:

ROJİN SORUŞTURMASI

Soruşturma devam ediyor. İlk bulgulara göre suda boğulma şeklinde söz konusu. Başsavcılığın çalışmaları devam ediyor.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE

Terörsüz Türkiye hedefi hepimiz için önemli. Bin yıllık kardeşliğimize maalesef 40 sene önce dinamik konuldu, fitne ateşi yakıldı. Büyük kayıplar verdik terörle. Trilyonlarca parayı terörle mücadeleye harcamak zorunda kaldık. Binlerce şehit verdik. Bu acıları yaşamış bir millet olarak terörden kurtulmayı önemsiyoruz.

Son günlerde sayın Bahçeli'nin grup konuşmasından sonra yeni adımlar var. DEM Heyetinin İmralı'da yaptığı görüşmeler sonrası çalışmalar var. Terör örgütünün kendini feshedip silahları bırakması yönünde yoğun çağrılar var. Terörsüz Türkiye'nin şafağındayız diyebiliriz. Bu konuda da herkese görev düşüyor. Bin yıllık kardeşliğimize saplanan hançer çıkarılacak.

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"BELEDİYELER GÖREVİNİ YAPMALI"

Sahipsiz hayvanlarla ilgili sorun devam ediyor. Geçen sene hazırlanan tasarı yasalaşmıştı. Burada hem hayvanları yaşatalım ama bu hayvanlar insanlara zarar vermesin. Sokaklar güvenli olsun. Bu anlamda yasaların getirdiği zorunluluklar var. Belediyelerin bütçelerinde pay ayırarak barınak yapma ve sokak hayvanlarını kısırlaştırma çalışmaları yapmalı. Belediyeler görevini yapmalı. Burada işin adli boyutu söz konusu. Maalesef sokak hayvanları yüzünden hayatını kaybeden vatandaşlarımız var. Kabul edilecek bir durum değil. Bunu önlemek durumundayız. İnsanlarımızın sağlığı her şeyden önce gelir. Yasayı en etkin şekilde kullanmak gerekir.

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#Yılmaz Tunç#Van#Adalet Bakanlığı

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