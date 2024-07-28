Bakan Tunç: Terör propagandası yapan 15 kişi tutuklandı

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Bakan Tunç, konuya ilişkin yaptığı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
Sosyal medya platformları üzerinden bölücü terör örgütü propagandası yapan, terör örgütünü övücü ve destekleyici faaliyetlerde bulunanlarla ilgili Türkiye genelinde Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında;
İstanbul'da gözaltına alınan 18 şüpheliden 11’i tutuklanmış, 7’si hakkında adli kontrol kararı verilmiş,
Siirt'te ise gözaltına alınan 5 şüpheliden 4’ü tutuklanmış, 1’i hakkında adli kontrol kararı verilmiştir.
Soruşturmalar titizlikle sürdürülmektedir.
Ülkemizin bölünmez bütünlüğünü, milli birlik ve beraberliğimizi hedef alan girişimler asla hedefine ulaşamayacaktır.
Sosyal medya platformları üzerinden bölücü terör örgütü propagandası yapan, terör örgütünü övücü ve destekleyici faaliyetlerde bulunanlarla ilgili Türkiye genelinde Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında;— Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) July 28, 2024
▪️ #İstanbul'da gözaltına alınan 18…