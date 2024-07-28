Bakan Tunç: Terör propagandası yapan 15 kişi tutuklandı

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Bakan Tunç, konuya ilişkin yaptığı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Sosyal medya platformları üzerinden bölücü terör örgütü propagandası yapan, terör örgütünü övücü ve destekleyici faaliyetlerde bulunanlarla ilgili Türkiye genelinde Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında;

İstanbul'da gözaltına alınan 18 şüpheliden 11’i tutuklanmış, 7’si hakkında adli kontrol kararı verilmiş,

Siirt'te ise gözaltına alınan 5 şüpheliden 4’ü tutuklanmış, 1’i hakkında adli kontrol kararı verilmiştir.

Soruşturmalar titizlikle sürdürülmektedir.

Ülkemizin bölünmez bütünlüğünü, milli birlik ve beraberliğimizi hedef alan girişimler asla hedefine ulaşamayacaktır.