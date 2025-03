Bakan Tunç: Terör belasından kurtulmanın eşiğindeyiz

Haberin Devamı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara'da, Mevlânâ Diyanet Gençlik Merkezinde düzenlenen iftar programında gençlerle bir araya geldi. Programda konuşan Bakan Tunç, her şeyin gençler için olduğunu belirterek, Türkiye'nin geleceğinin aydınlık olduğunu söyledi. Bakan Tunç, Türk halkının birlik ve beraberliği güçlendirdiği ve iç cephenin daha da sağlamlaştırıldığı müddetçe aşılamayacak zorluk olmadığını ifade ederek, "İşte şimdi terörsüz bir Türkiye'ye adım attığımız bir dönemi yaşıyoruz. İnşallah, 40 yıldan bu yana ülkemizin üzerinde bir pranga gibi duran ve kalkınmamızın önünde büyük bir engel olan terör belasından kurtulmanın eşiğindeyiz. Trilyonlarca maddi kaybımız bir yana, binlerce şehit vermemize neden olan bu sorunu ülkemizden tamamen defederek Türkiye Yüzyılı’nı huzurlu bir geleceğe adım atarak inşa edeceğiz" diye konuştu.

'BUGÜNE KADAR ÜLKEMİZİN HER KÖŞESİNE YATIRIM GETİRDİK, AYRIMCILIĞI SONA ERDİRDİK'

Bakan Tunç, Türkiye'nin terörden kurtulacağını belirterek, "Ülkemizin etnik kökeni ne olursa olsun, milletimizin her bir ferdine hiçbir ayrım yapmadan hizmet götürdük ve götürmeye devam edeceğiz. Bugüne kadar ülkemizin her köşesine yatırım getirdik, ayrımcılığı sona erdirdik. İnşallah, bundan sonra da birlik ve beraberliğimizi daha da kuvvetlendirerek, araya hiçbir fitneyi sokmadan, bütünlüğümüzü koruyarak terörsüz bir Türkiye inşa edeceğiz. Burada gençlerimize büyük bir görev düşüyor. Onlar, kendilerini en iyi şekilde yetiştirerek ülkemize sahip çıkacaklar ve milletimizin birlik, beraberlik ve bütünlüğünü her platformda savunacaklar. Bundan hiç şüphemiz yok" ifadelerini kullandı.