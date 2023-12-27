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Bakan Tunç: Sosyal medyada terör propagandası yapan 3 kişi tutuklandı

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#Adalet Bakanı#Yılmaz Tunç#Sosyal Medya
Bakan Tunç: Sosyal medyada terör propagandası yapan 3 kişi tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 27, 2023 09:57

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Sosyal medyada terör propagandası yapanlarla ilgili soruşturmalarda 3 kişi tutuklandı, 39 şüpheli hakkında yakalama işlemleri devam ediyor" dedi.

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medyada terör propagandası yapan, şehit ailelerine yönelik suç teşkil eden ifadeler kullanan, suç ve suçluyu öven paylaşımlarda bulunan kişiler hakkında yürütülen soruşturmalara ilişkin açıklama yaptı. Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gerekli adli soruşturmalara Cumhuriyet Başsavcılıklarımız tarafından devam edilmektedir. 29 ilimizde, 202 şüpheli hakkında soruşturma başlatılmış, 3 kişi tutuklanmış, 125 kişi gözaltına alınmış, 6 kişi adli kontrolle, 29 kişi ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılmış, 39 şüpheli hakkında yakalama işlemleri devam etmektedir" dedi.

Bakan Tunç, şehit ailelerini ve milleti rahatsız edenlere, sosyal medya aracılığı ile suç teşkil eden paylaşımlarda bulunanlara, milletin huzurunu bozmayı amaçlayanlara müsaade edilmeyeceğini vurguladı. 

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#Adalet Bakanı#Yılmaz Tunç#Sosyal Medya

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