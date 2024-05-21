Bakan Tunç, Savunma Sanayii Başkanı Görgün ile görüştü

Haberin Devamı

Bakan Tunç, görüşmeye dair sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve Başkan Yardımcısı İhsan Kaya’yı, Bakanlığımızda konuk ettik. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde tarih yazdığımız savunma sanayimiz üzerine değerlendirmelerde bulunduk. 2002’de yüzde 80 dışa bağımlı olduğumuz, bugün neredeyse tamamı yerli ve milli olan savunma sanayimizle gurur duyuyoruz. Bağımsızlığımız ve geleceğimiz için emek ve gönül veren herkese sonsuz teşekkürler" ifadelerine yer verdi.